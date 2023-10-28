中市二員警一奪刀、一接住尋短者　獲警政署表揚

臺中市政府警察局第一分局警員李昱融、楊閎宇等2員，工作表現優異，具服務熱忱，榮獲內政部警政署「112年4月至6月員警好人好事楷模」獎項，於昨(27)日至警政署接受署長公開表揚。李員於一宗持刀自戕案中勇敢奪刀搶救生命。楊員則於一名女子跳天橋尋短時，果敢趨前接住女子，救下一條生命。
記者鄧力軍/台中報導
台中市警一分局繼中派出所警員李昱融，於112年4月29日獲報有民眾因情傷欲輕生。經了解，張女(80年次)與潘男分手，不滿潘男另結新歡王女，前往潘男住處理論。未料，張女開門時見潘男與王女在房內，一氣之下拿取屋內水果刀插進自己的上腹部。李員立即英勇上前，將張女手上的水果刀奪下，以防其再度自殘，並通報救護人員及家屬到場。家屬非常感謝員警處變不驚，英勇奪下張女手中的水果刀並協助救醫，挽救張女生命。
另公益派出所警員楊閎宇，於112年6月5日獲報有民眾在天橋上欲輕生。楊員趕赴現場發現，吳女（90年次）坐在天橋護欄，並以頭下腳上之姿跳下橋，楊員見狀，英勇奮不顧身即時趨前接住吳女，拯救吳女寶貴性命。楊員不顧自身安危，過程因攔接動作致手腳多處擦、挫傷。家屬表示，感謝員警奮不顧身，英勇搶救；倘無楊員伸出援手，吳女恐有生命危險。
第一分局分局長吳燕山對於本次同仁能獲得署長表揚，深表肯定。期勉所屬同仁以二位獲獎員警為學習標竿，並表示警察平時除積極預防刑案發生，加強交通疏導與安全維護外，更鼓勵同仁秉持為民服務理念，民眾有困難向警察請求協助時，應秉持「同理心」，協助解決困難。以行動獲得民眾支持與信賴，提升警察正面形象。