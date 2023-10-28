丫頭退出手搖飲仍是副業女王 電商締造10億業績揪員工海邊淨灘
丫頭詹子晴雖宣布退出手搖飲「不要對我尖叫」的經營，但她依舊是「副業女王」，和網紅CEO森田、Vic 陳雋希成立快電商邁入第二個年頭，締造超過10億業績成長，但他們仍不忘回饋社會，日前包下遊覽車帶著公司員工旅遊、並前往北海岸集體淨灘，身體力行一起奉獻愛心、希望海洋環境能減少破壞。
記者黃盈容/綜合報導
適逢萬聖節，3位老闆還特別喬裝成逗趣造型，發放糖果與員工們互動，大家毫無距離開心相處，丫頭喊話：「平常大家上班一定會疲乏，偶爾有節日的時候，還是要給員工一些節日氣氛，上班會更有活力。」森田笑說：「我們童心未泯，希望拉近跟員工之間的距離，原本身為老闆會有點距離感，但透過這樣的打扮互動，彼此間產生更多的愛。」
丫頭直言：「做公益對很多人來說，是一件喊喊口號的事。但我們不想喊喊口號而已。當我們執行的時候，其實也更了解到社會有很多需要協助的地方。也希望帶領員工一起執行的時候，能讓員工體悟到。只要我們影響更多人，就能讓社會上出現更多願意付出愛心的朋友們。」
至於來到海邊浪漫場景，是否與老公浪漫約會？丫頭坦言：「我們很少會去海邊，所以沒有浪漫故事。但我自己是很少女心的，很愛浪漫。」
森田熱愛潛水運動，在海底漫遊時看到許多不堪的畫面，他苦嘆：「看到許多水廢、垃圾，甚至海龜被插著吸管這些新聞，真的很心疼。不丟垃圾、不去造成海洋困擾，環境才會變更好。」這次手拉著手帶著員工們一起淨灘，他內心相當感動：「感受非常深，我們親力親為去執行。把責任義務傳承給員工，大家一定都會有環保意識，但真的實際走一趟會是震撼教育，更能讓員工從自己做起、而不是嘴巴說說而已。」