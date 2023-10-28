限5天！7-11「可樂、泡麵」買1送1　全家特大拿鐵、熱巧克力半價

糖尿病患者注意！罹牙周病風險是常人3倍　醫教牙周病「5大預防」

▲糖尿病患者注意了，根據研究，糖尿病患者罹患牙周病的機率是健康人的3倍。（圖／取自photoAC）
▲糖尿病患者注意了，根據研究，糖尿病患者罹患牙周病的機率是健康人的3倍。（圖／取自photoAC）

家庭消費中心／綜合報導

根據調查，台灣人患有牙周疾病比例高達9成，是非常普遍的慢性病，而糖尿病也是極為常見慢性病，根據統計，國內患者超過200萬人，且平均每年新增2.5萬人，不過許多人卻不知，原來這兩種病息息相關，而且只要好好控制一種，另一種也可獲得改善。 

我是廣告 請繼續往下閱讀
新光醫院牙科部牙周病科主治醫師李冠翰說，牙周病的成因，是牙齒周圍支持組織發生細菌感染，引起發炎反應，造成牙齦、齒槽骨及牙周韌帶的破壞，而糖尿病則屬代謝異常疾病，因體內島素缺乏或功能不佳，導致對糖類的利用能力減低，並使血糖升高。

牙周病本身為一種慢性感染發炎的反應，而糖尿病患者則因長期高血糖引起體質改變，造成免疫力降低，導致無法控制牙周組織的發炎，當牙周組織溶解後，酵素活性過度增加，將形成更嚴重的牙周破壞，導致糖尿病患者罹患牙周病的風險上升。根據研究，糖尿病患者罹患牙周病的機率是健康人3倍。

李冠翰表示，基於疾病特性，糖尿病患者更需保持良好口腔衛生與潔牙習慣，包括正確使用牙刷、牙線、牙間刷等，且應每3到6個月定期牙科檢查，如發現有牙周病，可及早治療。

此外，治療牙周病也有助糖尿病控制，研究顯示，接受牙周治療的糖尿病患者，比起沒有接受牙周治療患者，糖化血色素會更明顯下降。

李冠翰指出，牙周病和糖尿病之間關係是雙向的，糖尿病控制良好與否，會影響到牙周病治療成效，而治療牙周病除可降低發炎的嚴重程度，也能促進糖尿病控制。

為此新光醫院牙科部為糖尿病患者設立「糖尿病共照」牙周病特別門診，希望協助糖尿病患者早期發現、治療牙周病，透過跨科共同照護，整體治療品質將更為提升。

🟡牙周病5大注意事項

📍餐後、睡前要刷牙，每次至少2分鐘。

📍對於牙刷難以清潔的牙縫，要用牙線、牙間刷加強。

📍使用含氟量超過1000ppm以上的牙膏。

📍定期口腔檢查。健保給付滿12歲民眾每6個月洗牙１次。

📍若有糖尿病，更需提防牙周病。研究顯示，糖尿病患者若接受牙周治療患，會有助糖化血色素下降。

「開燈睡覺」恐間接導致糖尿病！實驗結果曝　醫：臥室保持2條件

怕爆牙醫鑽牙！睡一覺就看好了　牙科「舒眠麻醉」最適用5種人

喝豬骨湯、大骨湯補鈣　別傻了！專家揭「3大迷思」：常喝反而慘

換季過敏眼睛癢流鼻水！「穴位敷貼」緩解過敏性鼻炎　小孩也適用

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞