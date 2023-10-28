糖尿病患者注意！罹牙周病風險是常人3倍　醫教牙周病「5大預防」

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牙周病本身為一種慢性感染發炎的反應，而糖尿病患者則因長期高血糖引起體質改變，造成免疫力降低，導致無法控制牙周組織的發炎，當牙周組織溶解後，酵素活性過度增加，將形成更嚴重的牙周破壞，導致糖尿病患者罹患牙周病的風險上升。根據研究，糖尿病患者罹患牙周病的機率是健康人3倍。
李冠翰表示，基於疾病特性，糖尿病患者更需保持良好口腔衛生與潔牙習慣，包括正確使用牙刷、牙線、牙間刷等，且應每3到6個月定期牙科檢查，如發現有牙周病，可及早治療。
此外，治療牙周病也有助糖尿病控制，研究顯示，接受牙周治療的糖尿病患者，比起沒有接受牙周治療患者，糖化血色素會更明顯下降。
李冠翰指出，牙周病和糖尿病之間關係是雙向的，糖尿病控制良好與否，會影響到牙周病治療成效，而治療牙周病除可降低發炎的嚴重程度，也能促進糖尿病控制。
為此新光醫院牙科部為糖尿病患者設立「糖尿病共照」牙周病特別門診，希望協助糖尿病患者早期發現、治療牙周病，透過跨科共同照護，整體治療品質將更為提升。
🟡牙周病5大注意事項
📍餐後、睡前要刷牙，每次至少2分鐘。
📍對於牙刷難以清潔的牙縫，要用牙線、牙間刷加強。
📍使用含氟量超過1000ppm以上的牙膏。
📍定期口腔檢查。健保給付滿12歲民眾每6個月洗牙１次。
📍若有糖尿病，更需提防牙周病。研究顯示，糖尿病患者若接受牙周治療患，會有助糖化血色素下降。