一早起床成「硬漢」！小心僵直性脊椎炎　快檢查「5徵兆」中幾個

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康宏銘表示，僵直性脊椎炎好發於青壯年，特別是年輕男性，有家族遺傳的傾向，特別是帶有人類特定抗原HLA-B27基因的族群。
根據統計，台人大約有5.7%帶有HLA-B27基因，其中僅1%至2%會罹患僵直性脊椎炎，而僵直性脊椎炎患者帶有HLA-B27基因的比率則超過90%，因此檢查患者是否帶有HLA-B27基因可診斷參考。
此外，僵直性脊椎炎多數病患最初症狀並不明顯，早期發現主要是因為下背痛來求診，值得注意的是，某些患者會合併急性虹彩炎，有時門診便會見到眼科轉介過來的病人。
康宏銘指出，目前醫學對僵直性脊椎炎診斷標準，主要是根據放射線照片顯示薦髂關節呈現僵直性脊椎炎特有的變化，同時有發炎性背痛及腰椎活動受限或胸廓擴張受限等情況，其中發炎性背痛有幾個特點。
例如年齡不到40歲、不適長達3個月以上、會出現晨間僵硬等，這與一般年輕族群常見的急性腰背扭傷或椎間盤突出等疼痛大不相同，反而和長者的退化性關節炎比較像，要特別注意。
康宏銘也提醒，僵直性脊椎炎病人有90%能正常工作，所以年輕朋友若有以下5大徵兆，最好快找醫師檢查，不要拖到問題嚴重才想看病。
🟡僵直性脊椎炎5大徵兆：
📍年齡不滿40歲
📍症狀緩慢發展
📍不適長達3個月以上
📍有晨間僵硬現象
📍稍微活動後可舒緩症狀