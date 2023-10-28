中華職棒／季後挑戰賽首戰打線　統一陳鏞基四棒、樂天林子偉板凳

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樂天桃猿打線方面，主要依照上週對戰中信兄弟的棒次安排，並由嚴宏均蹲捕，主帥曾豪駒表示，「我們把狀況最好的都排上去，嚴宏均蹲捕是因為他是戰力最平均的捕手，對比賽理解度最好，而林承飛腳傷無礙，林子偉傷勢也正常，只是以對兄弟的陣容做安排。」
統一獅是史上打過最多季後挑戰賽的球隊，共打過10次並拿下其中7次的勝利，累積戰績13勝11敗，勝敗場次都是全聯盟最多；樂天桃猿隊史僅打過1次，出現在2008年，當時還是前身La new熊，遭兄弟直落三橫掃，目前季後挑戰賽還未奪勝，戰績為0勝3敗。
季後挑戰賽G1先發名單
統一獅：
第一棒：邱智呈（右外野）
第二棒：陳傑憲（中外野）
第三棒：蘇智傑（左外野）
第四棒：陳鏞基（一壘）
第五棒：林安可（指定打擊）
第六棒：陳重廷（二壘）
第七棒：潘傑楷（三壘）
第八棒：林岱安（捕手）
第九棒：林靖凱（游擊）
先發投手：布雷克
樂天桃猿：
第一棒：林立（二壘）
第二棒：成晉（右外野）
第三棒：梁家榮（三壘）
第四棒：廖健富（指定打擊）
第五棒：陳俊秀（一壘）
第六棒：林承飛（游擊）
第七棒：朱育賢（左外野）
第八棒：嚴宏鈞（捕手）
第九棒：陳威晨（中外野）
先發投手：威能帝