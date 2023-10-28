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想升級iOS 17.1且慢！ LINE「破圖」依舊沒解　只能靠iPhone自救

▲iPhone 升級成 iOS 17後，不少用戶都遇到 LINE 無法使用內建的編輯功能造成「破圖」的狀況，且即便都升級到最新版本，依舊沒有獲得改善。（圖／記者周淑萍攝）
▲iPhone 升級成 iOS 17後，不少用戶都遇到 LINE 無法使用內建的編輯功能造成「破圖」的狀況，且即便都升級到最新版本，依舊沒有獲得改善。（圖／記者周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

蘋果日前推送最新作業系統iOS 17.1版本，但最早iOS 17在LINE上出現的「破圖」狀況依舊還沒得到解決，且即便是將LINE更新到最新版本，狀況一樣沒有獲得改善。建議如果用戶還在iOS 16可以多加思考再升級，如果已經是iOS 17的用戶，現階段只能等待LINE透過新版本來修復，如果有編輯上的需求，先透過iPhone 內建的編輯來自救。

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從iOS 17不少用戶LINE出現無法編輯圖片的狀況，一旦需要編輯，照片就會嚴重歪斜，LINE當時也有發出公告表示，iOS 17裝置使用LINE時無法透過LINE相機功能編輯圖片，並表示針對出問題的狀況進行調查中。而原本LINE VOOM觀看部分影片時應用程式會卡住無法動作，官方表示已經透過LINE 13.17.0修復完畢。

▲LINE曾經發出公告表示iOS 17出現部分功能異常。（圖／翻攝官網）
▲LINE曾經發出公告，內文提到iOS 17出現部分功能異常的狀況，其中無法「編輯」圖片的問題，升級到LINE 13.17.2依舊沒有獲得改善。（圖／翻攝官網）
受「破圖」影響的iPhone用戶大多期待經由LINE版本更新來修復，但即便更新到LINE 13.17.2的最新版本，不少用戶反應「破圖」狀況依舊存在，狀況依舊還沒獲得解決，現階段如果需要編輯圖片，可以靠iPhone 「照片」內建的「編輯」功能來幫照片進行調整，是一個自救的方式，另外，如果目前為 iOS 16的用戶，則可以評估是否需要升級到iOS 17，或是等LINE系統跟iOS 17磨合好後再進行更新，可能使用上會更加安心。

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