想升級iOS 17.1且慢！ LINE「破圖」依舊沒解 只能靠iPhone自救
蘋果日前推送最新作業系統iOS 17.1版本，但最早iOS 17在LINE上出現的「破圖」狀況依舊還沒得到解決，且即便是將LINE更新到最新版本，狀況一樣沒有獲得改善。建議如果用戶還在iOS 16可以多加思考再升級，如果已經是iOS 17的用戶，現階段只能等待LINE透過新版本來修復，如果有編輯上的需求，先透過iPhone 內建的編輯來自救。
記者周淑萍/綜合報導
從iOS 17不少用戶LINE出現無法編輯圖片的狀況，一旦需要編輯，照片就會嚴重歪斜，LINE當時也有發出公告表示，iOS 17裝置使用LINE時無法透過LINE相機功能編輯圖片，並表示針對出問題的狀況進行調查中。而原本LINE VOOM觀看部分影片時應用程式會卡住無法動作，官方表示已經透過LINE 13.17.0修復完畢。
受「破圖」影響的iPhone用戶大多期待經由LINE版本更新來修復，但即便更新到LINE 13.17.2的最新版本，不少用戶反應「破圖」狀況依舊存在，狀況依舊還沒獲得解決，現階段如果需要編輯圖片，可以靠iPhone 「照片」內建的「編輯」功能來幫照片進行調整，是一個自救的方式，另外，如果目前為 iOS 16的用戶，則可以評估是否需要升級到iOS 17，或是等LINE系統跟iOS 17磨合好後再進行更新，可能使用上會更加安心。