ISLAND's生活節週末登場 450間風格市集、4大舞台演唱會嗨翻
「2023 ISLAND's」生活節10/28-10/29在高雄盛大登場！以南部陽光、表演藝術、大型裝置、跨國市集和戶外演唱會為活動主軸，將多種吸引人的元素幻化為各類島嶼。活動集結台日港3地聯手策畫450間跨國風格主題市集及亞洲各國35組藝人音樂演出，精彩可期。
記者陳美嘉／高雄報導
高市府觀光局長高閔琳指出，2023 ISLAND's 活動由台灣「LA RUE MARKET」、「森之市」、日本川越「KODAWARIのいと」與香港「白紙市集」共同號召，活動市集規模和內容豐富可謂全台之最；集結台日港3地共達450間嚴選美食、職人手作品牌，再度創下台灣戶外市集里程碑。
主辦單位LA RUE文創設計表示，「2023 ISLAND's」市集及藝人演出均為售票活動，除線上購票，也可現場購票。活動演出陣容由台日韓等亞洲國家共35組藝人組成，在4個戶外大型舞台演出。
高市府觀光局特別提醒，「2023 ISLAND's」活動須購票入場，另主辦單位雖特別商借夢時代露天停車場和規劃停車區，但因停車空間有限、活動入口正位於高雄輕軌夢時代站旁，歡迎並鼓勵民眾多搭乘大眾交通運輸工具前往。