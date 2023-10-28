哈薩克礦場失火釀21死！兩個月內第二起死亡事故 政府怒終止合作
哈薩克中部加拉甘達州（Karaganda）的一座柯斯坦科（Kostenko）礦場28日發生火災，至少已造成21人死亡，且尚有23人下落不明。該礦場是歐洲最大的製鋼業者阿塞洛米塔爾（ArcelorMittal）集團所有，這是過去兩個月來，阿塞洛米塔爾集團在哈薩克的礦場第2次發生死亡意外。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《BBC》報導，阿塞洛米塔爾表示，柯斯坦科礦場內一處礦井發生火災，該礦場有252名員工，火災已造成21人死亡、18人送醫，還有23人目前仍下落不明。
今年8月，在加拉甘達州的另一座礦場，也因為發生火災，造成4位礦工喪生。而在去年11月，由於礦井內甲烷爆炸，造成5人死亡，4人受傷住院。
阿塞洛米塔爾集團在哈薩克頻頻發生工安事故，讓哈薩克總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）不滿，在對罹難者家屬致哀的同時，也宣布政府將終止與阿塞洛米塔爾集團的投資合作，認為阿塞洛米塔爾集團未遵守協議，未針對礦場設備升級來保護礦工安全。
阿塞洛米塔爾集團在哈薩克共擁有15座礦場，哈薩克政府將試圖與阿塞洛米塔爾集團達成協議，將其擁有的礦場收歸國有化經營。