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2023台灣同志遊行！「精彩圖輯、遊行直播、路線、交通管制」一覽

▲2023台灣同志遊行今於台北市政府前廣場集結登場，精彩遊行造型、遊行直播、遊行路線、交通管制一次看。（圖／攝影陳明中攝）
▲2023台灣同志遊行今於台北市政府前廣場集結登場，精彩遊行造型、遊行直播、遊行路線、交通管制一次看。（圖／攝影陳明中攝）

記者黃韻文／綜合報導

2023台灣同志遊行（Taiwan LGBT Pride）今於台北市政府前廣場集結登場，今年主題是「與多元同行」，主辦單位估計海內外共15萬3千人參加。走上街頭的民眾無不精心打扮，飄揚的彩虹旗代表著希望、驕傲和多元的愛。《NOWnews》整理遊行精彩圖輯，以及台灣同志遊行直播、路線、交通管制一次看。

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🟡同志遊行訴求
今年主題是「與多元同行」，台灣彩虹公民行動協會理事長小鯨表示，真正的多元應該是不需要藉由攻擊貶抑他人的方式，來拉抬自身需求及價值，而是尊重彼此差異、相互扶持，集結眾人力量，一起向社會爭取所有社群的權益。

🟡2023 臺灣同志遊行 Taiwan LGBT+ Pride直播

🟡彩虹市集

◾市集位置：
遊行現場至台北市政府前，市府路上
（松高路到松壽路之間路段）

◾市集時間：10月28日12:00至19:00

🟡同志遊行封路、交通管制

▲2023台灣同志遊行路線管制圖。（圖／台北市交通警察大隊提供）
▲2023台灣同志遊行路線示意圖。（圖／台北市交通警察大隊提供）
🟡台灣同志遊行路線

遊行於台北市政府前廣場（市民廣場）集合出發，並以南北2路線繞行後，回到台北市政府前廣場（市民廣場）。

◾北路線：台北市政府前廣場（市民廣場）→仁愛路→敦化南路→忠孝東路→逸仙路→台北市政府前廣場（市民廣場）

◾南路線：台北市政府前廣場（市民廣場）→仁愛路→光復南路→信義路→敦化南路→仁愛路→台北市政府前廣場（市民廣場）

🟡台灣同志遊行服裝、精彩圖輯

▲2023台灣同志遊行。（圖／攝影陳明中攝）
▲2023台灣同志遊行。（圖／攝影陳明中攝）
▲2023台灣同志遊行。（圖／攝影陳明中攝）
▲2023台灣同志遊行。（圖／攝影陳明中攝）
▲2023台灣同志遊行。（圖／攝影陳明中攝）
▲2023台灣同志遊行。（圖／攝影陳明中攝）
▲2023台灣同志遊行。（圖／攝影陳明中攝）
▲2023台灣同志遊行。（圖／攝影陳明中攝）
▲2023台灣同志遊行。（圖／攝影陳明中攝）
▲2023台灣同志遊行。（圖／攝影陳明中攝）
▲2023台灣同志遊行。（圖／攝影陳明中攝）
▲2023台灣同志遊行。（圖／攝影陳明中攝）
▲2023台灣同志遊行。（圖／攝影陳明中攝）
▲2023台灣同志遊行。（圖／攝影陳明中攝）

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