雲嘉南觀鳥馬拉松開跑國內外鳥友組隊體驗

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臺灣國際觀鳥馬拉松大賽今年舉辦第11屆，儼然已經成為全國鳥友心中最具指標性的觀鳥競賽活動，在雲嘉南管理處的努力下，也在國際上逐漸建立品牌知名度，因擁有潟湖、沖積沙洲、濕地及紅樹林等豐富生態系統，成為秋、冬兩季候鳥遷徙必經之地，雲嘉南地區儼然成為許多世界級知名賞鳥愛好者畢生必定踏訪之地。
萬眾期待的「驕客」黑面琵鷺、黑腹燕鷗、反嘴鴴、高蹺鴴、赤足鷸、金斑鴴及鷺科等已陸續飛抵雲嘉南地區，參加馬拉松的鳥友將大顯身手，利用24小時來紀錄驕客的美麗身影。
自去年開始將觀鳥馬拉松活動大眾化後，今年老鳥隊計有20隊、送子鳥組（親子組）計有8隊、慢飛組（體驗組）計有15隊，其中體驗及親子組隊報名已逾總數一半以上，顯示賞鳥活動已逐步結合休閒觀光成為常態旅遊旅遊。本次參加隊伍中，還包含韓國登山家金未坤與戶外知名品牌董事長程鯤，希望可以藉由本次觀鳥馬拉松活動，將賞鳥的熱情傳遞給亞洲各地的登山界朋友們。
雲嘉南管理處今年邀請到臺灣大學國際處長袁孝維擔任顧問及參與兩天的觀鳥國際嚮導；而素有「鳥神」之稱的生物多樣性研究所姚正得老師則擔任本次的評審工作，將使活動細節更為專業並拓展不同視野。
同時鼓勵參與活動的鳥友在雲嘉南地區「食、宿、遊、購、行」，活動期間憑消費單據，每隊即可覈實領取最高3000元補助；留宿雲嘉南轄內旅宿，每組更可獲得市價1750元知名品牌短衫；本次活動將贈予優勝參賽隊伍精美的瓦盤鹽田陶燒獎牌以及黑面琵鷺樣式的完賽獎牌乙枚，藉以鼓勵各組參賽者不屈不撓的毅力與精神。
雲嘉南管理處也特別呼籲參賽隊伍與遊客，務必堅守賞鳥五不守則「不驚嚇、不引誘、不追逐、不破壞、不捕捉」，為推廣綠色低碳永續旅遊，減少碳排放量，本次所有參賽隊伍均自備水壺及環保餐具。