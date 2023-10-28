《哈林小隊》又爆摔車意外！庾澄慶放棄高呼：「不撐了！」
男星「哈林」庾澄慶領軍卜學亮（阿亮）、彭小刀、柯有倫、張庭瑚、周予天錄製實境節目《騎吧！哈林小隊》，挑戰18天、1200公里單車環島行程。哈林小隊終於返北到達新北市，路途艱難，就連體力過人的哈林都放棄，直呼：「不撐了，走多少算多少！」小隊全員下車用推的，沒多久竟又有夥伴發生摔車意外，讓阿亮擔心喊：「摔車、摔車，有沒有怎樣？」
記者黃盈容/綜合報導
哈林小隊終於返北到達新北市，並在極東點新北市貢寮三貂角燈塔插旗，面對艱難的上坡路況，柯有倫首先發難說：「以後環島要跳過這個」卻累到連話都說不完，哈林隊長也難得哀嚎大喊 :「沒力氣插旗了。」阿亮更說「想說沒有幾次可以操我們了，路段越挑越難騎。」
面對艱難的路程，張庭瑚則是對自己信心喊話：「再不騎就沒機會了！」當張庭瑚好心告知阿亮前面又有上坡，阿亮無奈表示：「庭瑚不要告訴我好了，我絕望了。」未料就發生夥伴摔車意外。
雖然環島旅途艱辛，但即將結束，阿亮也不禁感性嘆：「這段時間的點點滴滴，可能在未來的生活的某一天、某一個時刻，就會浮現在你的腦海當中。」柯有倫也表示：「可以看到大家的背影一起騎車，我覺得是很幸福的一件事情，一起歡笑、一起騎車，很捨不得。」難忘和哈林小隊一同經歷的十幾天環島騎車之旅。