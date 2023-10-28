T1聯盟新球季今開賽 警政署長開球宣導反賭、反毒及反詐騙
職業籃球T1聯盟新球季今（28）日下午於新北市新莊體育館開賽，主場球隊新北中信特攻籃球隊所屬公司為響應行政院號召全民識詐、反詐觀念，邀請內政部警政署署長黃明昭到場宣導防詐理念及進行開球儀式。其中針對近日發生籃球員涉賭情事，黃明昭受訪時更是強調與聯盟都是秉持「反賭、反毒及反詐騙」的最高原則立場，共同負起監控與宣導的責任。
記者吳嘉億／新北報導
黃明昭受訪時表示，感謝中信特攻職業籃球隊結合行政院打擊詐欺辦公室、金融監督管理委員會、刑事警察局及新北市政府警察局共同做反詐騙宣導，針對近日高度發生的幾個類型詐騙手法介紹給球迷知悉做宣導，藉以提升防詐知識，減少親友被騙的機會。
對於近日傳出的籃球員涉賭情事，黃明昭說到，球賽若是涉及賭博放水絕對是不允許的，警察、司法及球團與球隊都會結合成團隊彼此進行交流，在每個場次到場都會派人進行監控有無放水情形，相信球隊都是希望球員是乾乾淨淨在公平場所上進行球賽，警方跟球隊都會一同負起責任。
新北市政府警察局表示，參照行政院綱領重點成立「新北打詐隊」及「詐欺防制辦公室」，分析各種詐欺犯罪類型、研擬防制策略，精進推動「識詐」宣導教育層面及「懲詐」偵查打擊層面，並與區域內金融機構合作建立金警聯防友善平臺，由銀行端發覺可疑遭詐騙民眾並實施攔阻；總計今年度至9月成功攔阻詐騙1,064件，攔阻金額達6億3,390萬元，查獲詐欺集團224件，包含車手共1831人，查扣不法所得為2億5,728萬元。
職業籃球T1聯盟也發表聲明指出，將行文教育部體育署及中華民國籃球協會等主管機關，懇請支持職業聯盟及聯賽球團，共同響應端正運動風氣，杜絕任何不良違法行為，打造健康的籃球運動環境，也透過運動推廣公益理念，禁絕毒品、賭博及詐騙行為，替台灣年輕族群帶來正向影響力
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