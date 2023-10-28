美人樹開花，東豐路粉紅花海

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最近幾天路過東豐、林森路口的民眾都會被東豐路安全島上一株開滿鮮豔粉紅花的樹所吸引，很多人不識此樹為何物，大家都用猜的，有人說是木棉，更有人說是猢孫樹開花。
台南社大環境教育的「樹老師」李武昌表示，台南市早在 32年前成醫建校時在後段種了很多美人樹，但它需要強烈日照，再加上土壤肥料問題，大部分都發育不良，僅東豐林森路口這一「姝」美人樹長得最妖嬌，每年10月的秋季開始是花期，超級鮮豔的粉紅花，用藍天白雲做襯底，顯得格外豔麗，很多路過的人都不忍駐足停觀，即使車子已騎過頭，都還倒車回來拍個照再走。
美人樹又名美麗異木棉，是外來品種，它和木棉同科，由於樹幹造形奇特有如日式陶瓷酒瓶，因而有「酒瓶木棉」的稱號。若要和木棉做區分，由於木棉的葉子較大、樹型也較陽剛，所以有「英雄樹」之稱，美人樹葉子較小，樹型也像女性一樣柔美，所以就被稱為「美人樹」。
李武昌指出，兩者花期也不同，木棉在春天，美人樹在秋至初冬，在台灣越往北部越早開花。木棉花是橘色或淺橘色，美人樹則是鮮粉紅色，也伴隨一些白花。且木棉花開會飄棉絮，很多子過敏的人不愛，且花瓣掉落地面時會濕滑，美人樹沒有這些缺點。最近沒有下雨，美人樹花期會撐久一點，要拍照請早。除市區東豐路之外，烏山頭旁的台南藝術大學裡面也有美人樹。