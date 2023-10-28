限5天！7-11「可樂、泡麵」買1送1　全家特大拿鐵、熱巧克力半價

全台通路激省／全聯萬聖節「買1送1」優惠包　超商「咖啡買1送1」

▲歡慶10月31日萬聖節帶來，全聯推出萬聖節糖果滿額送福利點外，還有咖啡大賞滿299元現折30元，（圖／記者鍾怡婷攝）
▲歡慶10月31日萬聖節帶來，全聯推出萬聖節糖果滿額送福利點外，還有咖啡大賞滿299元現折30元，（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

歡慶10月31日萬聖節帶來，全聯推出萬聖節糖果滿額送福利點外，還有咖啡大賞滿299元現折30元，本檔買1送1包括咖啡豆、濾掛咖啡、橄欖油；家樂福有抗敏漱口水、酵素洗衣精買1送1優惠。超商的部分，7-11推出大杯美式、熱狗買1送1優惠；全家有拿鐵、棒棒糖買1送1，換算下來棒棒糖單支只要7元。

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🟡全聯．即起至11月2日

◾咖啡沖泡飲品單筆滿299元現折30元（不含麥片、沖泡穀物、奶球、煉乳）

◾葡萄酒滿1000元，贈900福利點

◾萬聖節糖果／巧克力糖／常溫果凍，單筆每滿199元贈150福利點

◾UCC冠軍監修濾掛式咖啡-醇厚香韻（10g*10入），原價228元買1送1

◾西雅圖極品濾掛咖啡-藍山綜合8gx10入，原價160元買1送1

◾高士達特級冷壓初榨橄欖油500ml，原價399元，卡友扣10點買1送1

▲全聯咖啡大賞即起至11月2日開跑，即溶、濾掛、咖啡豆指定商品買1送1，可搭沖泡飲品單筆滿299元現折30元。（圖／全聯提供）
▲全聯咖啡大賞即起至11月2日開跑，即溶、濾掛、咖啡豆指定商品買1送1，可搭沖泡飲品單筆滿299元現折30元。（圖／全聯提供）
🟡家樂福．即起至11月7日

◾五月花四層抽取式衛生紙，86抽～90抽 Ｘ4包，會員消費不限金額79元加價購

◾Gimoka義式咖啡豆500G，原價390元買1送1

◾原萃冷萃，金萱烏龍／蜜香紅茶／日式深蒸綠茶，450ml X 4，原價120元、特價95元

◾高露潔抗敏專家，抗敏漱口水500ml，原價249元買1送1

◾妙管家有酵洗衣精補充包系列2000g，原價98元買1送1

🟡好市多．即起至11月2日

◾GLICO 綜合迷你甜筒餅乾，原價329元、特價259元

◾全新日本ARIEL抗菌抗臭洗衣精補充包 X 6入，原價859元、特價679元

◾桂格北海道風味特濃燕麥，48g X 48包，原價515元、特價415元

🟡大潤發．即起至11月2日

◾富里農會香后米，1.5kg／包，原價258元買1送1

◾海底撈牛油湯底，醇香／濃香，150g／包，特價50元，第2件5折，平均每件38元

◾主廚精選極品葵花油，1公升／瓶，原價339元買1送1

🟡愛買．即起至10月31日

◾西北火鍋餃系列，100g／盒，原價45元買1送1

◾可口可立纖維+，600ml Ｘ4瓶，原價120元買1送1、平均單瓶15元

◾五木麵大師，蘭州拉麵／和風麵條／雲絲細麵，原價29元買1送1

▲7-11開跑萬聖節優惠，限時5天祭出大杯美式、哈燒櫃熱狗、指定糖果買1送1，另有思樂冰買2送1。（圖／業者提供）
▲7-11開跑萬聖節優惠，限時5天祭出大杯美式、哈燒櫃熱狗、指定糖果買1送1，另有思樂冰買2送1。（圖／業者提供）
🟡7-ELEVEN．即起至10月31日

◾大杯美式咖啡買1送1（原價45元、特價23元）

◾哈燒專櫃韓式起司熱狗／美式大熱狗任選買1送1（原價55／50元、特價28／25元）

◾思樂冰3種口味中杯買2送1（原價30元、特價20元）

◾大杯焙烤榛果風味拿鐵買2送1（原價65元、特價43元）

◾大杯皇家伯爵紅茶拿鐵買2送1（原價65元、特價43元）

◾珍珠奶茶買2送1（原價60元、特價40元）

◾香鑽水果茶買2送1（原價70元、特價47元）

🟡全家．即起至10月29日

◾門市特大拿鐵買1送1（原價70元、特價35元）

◾霜淇淋第2支10元（限全盈+PAY支付）

◾離子水買1送1（原價29元、特價15元）

◾紅茶牛奶焦糖奶蓋雪糕買1送1（原價49元、特價25元）

◾加倍佳棒棒糖買1送1（原價14元、特價7元）

◾HERSHEYS片裝黑巧克力買1送1（原價39元、特價20元）

◾農心辛炒麵買1送1（原價75元、特價38元）

◾Gery起司蘇打餅買1送1（原價49元、特價25元）

◾伯朗美式／拿鐵咖啡買1送1（原價35元、特價18元）

▲「康康5」即起至10月29日登場。（圖／全家提供）
▲「康康5」即起至10月29日登場。（圖／全家提供）

7-11萬聖節「暗黑霜淇淋」買1送1！全家第2支10元　哈根達斯3送2

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