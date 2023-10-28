籃籃缺席季後賽挨轟「無心啦啦隊」！無奈回應了：沒辦法說請就請
樂天女孩啦啦隊隊長籃籃，憑藉活潑又搞怪的個性，獲得各大節目喜愛，近年來還主持不少綜藝節目，演藝事業相當繁忙。怎料，近日卻被球迷們批評，作為隊長，卻不會出席球隊樂天桃猿重要的季後挑戰賽，引發爭議。對此，籃籃親上火線回應，「兩個月前就排了通告的時間，因為主持人的身分，沒辦法說請就請。」
記者詹鎰睿／綜合報導
中華職棒季後挑戰賽將在今（28）日晚間開打，由統一獅在台南主場迎戰樂天桃猿，明天則移師到桃園棒球場，改由統一獅作客樂天桃猿，引發球迷高度關注。樂天女孩也於26日搶先公布第二場啦啦隊登場名單，一字排開有嘎琳、筠熹、熊霓、卉妮、孟潔，還有大物新人心韻、儷軒等女孩。
不過，名單上卻少了隊長兼CEO籃籃、地表最強啦啦隊Yuri、流量密碼林襄等多位時常出現在演藝圈的熟面孔。消息一出，讓不少球迷紛紛失望，「竟然沒有全員出場」、「都不在，真是捶心肝啊」、「菲菲、怡叡、若潼、十元、籃籃、林襄都沒出賽」、「她們的重心是電視節目。」
更有激進的球迷發文痛批，明明是大型賽事，卻不見副隊長菲菲與隊長籃籃出席，「是把大型賽事放在哪裡？」對此，籃籃也親自在底下留言回應，「X先生您好！兩個月前就來了通告的時間，因為主持人的身分，沒辦法說請就請！」該留言截圖也被轉到PTT引發討論，一致認為球迷不該對啦啦隊情緒勒索。
據了解，樂天女孩包含Yuri、菲菲、壯壯、穎樂、琳妲等人，今天剛好都在香港舉辦樂天女孩2023EP首發粉絲見面會。至於林襄則是在臉書回應兩個字「阿災！」似乎不清楚自己為何沒有上場應援一事，也透露當天沒有安排其他工作。對此，《NOWnews今日新聞》分別詢問樂天球團與林襄經紀人，截稿前尚未得到回應。