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籃籃缺席季後賽挨轟「無心啦啦隊」！無奈回應了：沒辦法說請就請

▲樂天女孩隊長籃籃，因缺席季後賽卻遭到球迷質疑「無心啦啦隊」，而她本人也無奈回應了，「沒辦法說請就請！」（圖／籃籃IG）
▲樂天女孩隊長籃籃，因缺席季後賽卻遭到球迷質疑「無心啦啦隊」，而她本人也無奈回應了，「沒辦法說請就請！」（圖／籃籃IG）

記者詹鎰睿／綜合報導

樂天女孩啦啦隊隊長籃籃，憑藉活潑又搞怪的個性，獲得各大節目喜愛，近年來還主持不少綜藝節目，演藝事業相當繁忙。怎料，近日卻被球迷們批評，作為隊長，卻不會出席球隊樂天桃猿重要的季後挑戰賽，引發爭議。對此，籃籃親上火線回應，「兩個月前就排了通告的時間，因為主持人的身分，沒辦法說請就請。」

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中華職棒季後挑戰賽將在今（28）日晚間開打，由統一獅在台南主場迎戰樂天桃猿，明天則移師到桃園棒球場，改由統一獅作客樂天桃猿，引發球迷高度關注。樂天女孩也於26日搶先公布第二場啦啦隊登場名單，一字排開有嘎琳、筠熹、熊霓、卉妮、孟潔，還有大物新人心韻、儷軒等女孩。

▲樂天女孩季後挑戰賽第二場應援名單，不見籃籃、菲菲、Yuri、林襄等高人氣成員，引發球迷不滿。（圖／樂天女孩FB）
▲樂天女孩季後挑戰賽第二場應援名單，不見籃籃、菲菲、Yuri、林襄等高人氣成員，引發球迷不滿。（圖／樂天女孩FB）
不過，名單上卻少了隊長兼CEO籃籃、地表最強啦啦隊Yuri、流量密碼林襄等多位時常出現在演藝圈的熟面孔。消息一出，讓不少球迷紛紛失望，「竟然沒有全員出場」、「都不在，真是捶心肝啊」、「菲菲、怡叡、若潼、十元、籃籃、林襄都沒出賽」、「她們的重心是電視節目。」

更有激進的球迷發文痛批，明明是大型賽事，卻不見副隊長菲菲與隊長籃籃出席，「是把大型賽事放在哪裡？」對此，籃籃也親自在底下留言回應，「X先生您好！兩個月前就來了通告的時間，因為主持人的身分，沒辦法說請就請！」該留言截圖也被轉到PTT引發討論，一致認為球迷不該對啦啦隊情緒勒索。

▲籃籃親自回應、並安撫球迷情緒，其他粉絲也紛紛力挺籃籃。（圖／樂天女孩FB）
▲籃籃親自回應並安撫球迷情緒，其他粉絲也紛紛力挺籃籃。（圖／樂天女孩FB）
據了解，樂天女孩包含Yuri、菲菲、壯壯、穎樂、琳妲等人，今天剛好都在香港舉辦樂天女孩2023EP首發粉絲見面會。至於林襄則是在臉書回應兩個字「阿災！」似乎不清楚自己為何沒有上場應援一事，也透露當天沒有安排其他工作。對此，《NOWnews今日新聞》分別詢問樂天球團與林襄經紀人，截稿前尚未得到回應。

▲林襄則是回應「阿災！」似乎不知道自己為何沒被排進應援名單。（圖／樂天女孩FB）
▲林襄則是回應「阿災！」似乎不知道自己為何沒被排進應援名單。（圖／樂天女孩FB）
▲樂天女孩菲菲（李恩菲）撞臉日本人氣女優新有菜（舊名：橋本有菜）。（圖／翻攝自菲菲IG）
▲▼菲菲（上圖）與Yuri（下圖）則是另有樂天女孩單曲粉絲見面會，目前人在香港執行任務中。（圖／菲菲、Yuri IG）
▲Yuri日前遭傳與春風發生緋聞後再度發聲，難過地表示自己被「意想不到的人」傷害到。（圖／Yuri IG）
 
▲林襄遭爆直播時脫口「這幾天是他應援最終場」，再度掀起退出樂天女孩的傳聞。對此，林襄所屬的經紀公司也趕緊撇清。（圖／林襄FB）
▲林襄還被質疑，因為當天有緋聞男友馬傑森的關係，所以刻意不登場，引發討論。經紀人則尚未回應。（圖／林襄FB）

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