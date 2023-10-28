迎雙11！Extension1by橘色推「光棍限定壽喜鍋」　送達摩祈願儀式

迎雙十一將到來，單人鍋物品牌「Extension 1 by 橘色」今年雙11以日本傳統文化為創意主軸，打造鍋物x祈願x手作的療癒儀式，揮別光棍的既定印象，攜手期待好事發生。以壽喜燒為亮點，一人也可獨享「Good Things Happen光棍限定壽喜鍋」，11月1日～11月12日點購光棍限定壽喜鍋，即可體驗獨一無二的流體達摩創作及開眼祈願的百年儀式。而王品集團旗下品牌也有雙11活動，即日起於「王品瘋美食APP」開放優惠券，11月周一至周四到店消費，憑券用1,111元享受指定套餐等優惠活動。
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Extension 1 by 橘色提到，400多年前的日本江戶時期，受過往時空背景影響，唯在好事發生時，才會吃壽喜燒慶祝。而Extension 1 by 橘色結合關西煎炙和關東涮煮吃法，獨創小橘色專屬風味的兼容式壽喜燒，獲得許多饕客的喜愛，今年自11月1日至11月12日推出「Good Things Happen光棍限定壽喜鍋」，售價1,980元。為了讓頂級牛肉食感和香氣更細緻，特地引進法國頂級手工奶油Bordier de Baratte Butter，提供柚子與煙燻兩種風味煎炙肉片，為壽喜燒鍋底增添更豐富層次。以經典的美國Prime頂級沙朗壽喜燒，搭配有「日本人靈魂食物」之稱的鰻魚蓋飯，更貼近感受日本道地氛圍，慢烤當季特選鰻魚，佐上熬煮多時提煉的甘醇醬汁，大啖秋季專屬幸福，也期待好事發生。
另外，日本文化中，達摩自400多年前已被珍視為祈願祝禱的緣起物，是承載希冀與夢想的象徵。今年光棍節Extension 1 by 橘色深入食材歷史背景及日本傳統文化，讓客人享受滿桌壽喜燒鍋物饗宴的同時，在職人的帶領下，從金色(財運)、紅色(開運)、藍色(事業)、粉色(戀愛)與紫色(家運)選出命定色彩，為達摩堆疊專屬的流體設計，在顏料全乾後，可向達摩邊默許心願，替達摩畫上左眼珠完成祈願開眼的步驟；待願望成真時，再將達摩的右眼珠畫上，表示心願成就與感謝達摩。
雙11光棍限定「Good Things Happen光棍限定壽喜鍋」不用親自飛往日本，即可感受濃厚日式風情。