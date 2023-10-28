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迎雙11！Extension1by橘色推「光棍限定壽喜鍋」　送達摩祈願儀式

▲「Extension 1 by 橘色」今年雙11以日本傳統文化為創意主軸，打造鍋物x祈願x手作的療癒儀式，推出一人獨享「Good Things Happen光棍限定壽喜鍋」，還送達摩祈福儀式。（圖／Extension 1 by 橘色提供）
▲「Extension 1 by 橘色」今年雙11以日本傳統文化為創意主軸，打造鍋物x祈願x手作的療癒儀式，推出一人獨享「Good Things Happen光棍限定壽喜鍋」，還送達摩祈福儀式。（圖／Extension 1 by 橘色提供）

記者葉盛耀/綜合報導

迎雙十一將到來，單人鍋物品牌「Extension 1 by 橘色」今年雙11以日本傳統文化為創意主軸，打造鍋物x祈願x手作的療癒儀式，揮別光棍的既定印象，攜手期待好事發生。以壽喜燒為亮點，一人也可獨享「Good Things Happen光棍限定壽喜鍋」，11月1日～11月12日點購光棍限定壽喜鍋，即可體驗獨一無二的流體達摩創作及開眼祈願的百年儀式。而王品集團旗下品牌也有雙11活動，即日起於「王品瘋美食APP」開放優惠券，11月周一至周四到店消費，憑券用1,111元享受指定套餐等優惠活動。

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Extension 1 by 橘色提到，400多年前的日本江戶時期，受過往時空背景影響，唯在好事發生時，才會吃壽喜燒慶祝。而Extension 1 by 橘色結合關西煎炙和關東涮煮吃法，獨創小橘色專屬風味的兼容式壽喜燒，獲得許多饕客的喜愛，今年自11月1日至11月12日推出「Good Things Happen光棍限定壽喜鍋」，售價1,980元。為了讓頂級牛肉食感和香氣更細緻，特地引進法國頂級手工奶油Bordier de Baratte Butter，提供柚子與煙燻兩種風味煎炙肉片，為壽喜燒鍋底增添更豐富層次。以經典的美國Prime頂級沙朗壽喜燒，搭配有「日本人靈魂食物」之稱的鰻魚蓋飯，更貼近感受日本道地氛圍，慢烤當季特選鰻魚，佐上熬煮多時提煉的甘醇醬汁，大啖秋季專屬幸福，也期待好事發生。

▲Extension 1 by 橘色提到，400多年前的日本江戶時期，受過往時空背景影響，唯在好事發生時，才會吃壽喜燒慶祝，因此選在雙11檔期推出單人壽喜鍋。（圖／Extension 1 by 橘色提供）
▲Extension 1 by 橘色提到，400多年前的日本江戶時期，唯在好事發生時，才會吃壽喜燒慶祝，因此選在雙11檔期為光棍推出單人壽喜鍋，祈願好事來臨。（圖／Extension 1 by 橘色提供）
另外，日本文化中，達摩自400多年前已被珍視為祈願祝禱的緣起物，是承載希冀與夢想的象徵。今年光棍節Extension 1 by 橘色深入食材歷史背景及日本傳統文化，讓客人享受滿桌壽喜燒鍋物饗宴的同時，在職人的帶領下，從金色(財運)、紅色(開運)、藍色(事業)、粉色(戀愛)與紫色(家運)選出命定色彩，為達摩堆疊專屬的流體設計，在顏料全乾後，可向達摩邊默許心願，替達摩畫上左眼珠完成祈願開眼的步驟；待願望成真時，再將達摩的右眼珠畫上，表示心願成就與感謝達摩。

雙11光棍限定「Good Things Happen光棍限定壽喜鍋」不用親自飛往日本，即可感受濃厚日式風情。

▲吃壽喜鍋，Extension 1 by 橘色還送出儀式小物，可向達摩邊默許心願。（圖／Extension 1 by 橘色提供）
▲吃壽喜鍋，Extension 1 by 橘色還送出儀式小物，可向達摩邊默許心願。（圖／Extension 1 by 橘色提供）
王品集團旗下品牌也有雙11優惠活動，即日起於「王品瘋美食APP」開放搶領優惠券，消費者在11月周一至周四到店消費，即可憑券用1,111元享受指定套餐或滿千現折111元，最高優惠49折，限量20,000份，目前還有券張可搶。

像是台中「最肉」燒肉，讓饕客憑「燒肉吃貨券」就能用1,111元吃到原價2,280元的「狂放牛豚雙人組合餐」，相當於以原價49折享受厚切澳洲全血和牛板腱牛排、美國和牛牛小排和迷迭香橙酒櫻桃鴨胸等精選肉品。「Oh my!原燒」端出經典招牌「華麗巨星鑽切牛雙人套餐」，1,111元吃到原價1,898元的盛世好料，包含長達50公分的鑽切牛、嚴選板腱牛排等。

▲Oh my!原燒招牌「華麗巨星鑽切牛雙人套餐」，憑「燒肉吃貨券」只要1111元（原價1898元）。（圖／王品集團提供）
▲Oh my!原燒招牌「華麗巨星鑽切牛雙人套餐」，憑「燒肉吃貨券」只要1111元（原價1898元）。（圖／王品集團提供）

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