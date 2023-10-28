萬聖節Cosplay扮「航海王」索隆　蔣萬安親曝是這原因

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媒體詢問大寶有看到市長的造型嗎？有給什麼樣的評價嗎？蔣萬安笑說，大寶非常喜歡航海王，但因為這幾天比較忙，他沒有穿上全副的索隆武裝給大寶看，不過很感謝大寶有特別提醒他一些動作和小細節，包括索隆有三把刀，頭髮是綠色，標準動作是咬著一把刀，但他覺得咬一把刀有點困難。等會會把照片傳給大寶，或是看看有沒有機會在家裡再穿一次給大寶看。
媒體詢問，天母商圈的萬聖節活動非常熱鬧，但不少人擔心平常日的天母商圈沒有人潮，北市府後面會有什麼規劃嗎？蔣萬安表示，希望透過活動來帶動整個商圈的發展，現在大家都知道萬聖節一定要來天母，這已經成為台北的一個品牌、一個名片。很感謝這幾年跟天母商圈的合作，吸引到非常多的民眾帶著孩子來參加活動。特別是天母是一個非常國際化的區塊，吸引很多外國人士，像舉辦萬聖節這類國外節慶活動，大家都會從各地前來天母參加活動。
媒體詢問，味全龍的主場也在這邊，會不會希望未來帶動更多天母商圈的發展？蔣萬安表示完全認同，希望結合運動賽事，包括節慶活動來帶動商圈整體發展，像昨天去開箱大巨蛋也是如此，希望能連結國父紀念館、松菸文創園區一路到東區商圈，讓東區和信義區的再造能夠重新活絡起來，這是整個提振經濟發展很重要的做法。
蔣萬安也指出，今年是疫情之後第一個萬聖節，北市府跟天母商圈合作，把規模辦得更大，有250個天母在地商圈參與，有40家特別為了萬聖節設計的攤位。他非常感謝洪文和總會長和天母商圈發展協會的唐笛理事長，以及在地的里長們，大家通力合作，把活動辦得有聲有色。尤其今天天公做美，沒有下雨，他相信只要是優質的活動，帶來人潮就會帶來商機，自然便會活絡整個在地商圈。