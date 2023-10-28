紀卜心聯手《不熙娣》班底半年狂撈千萬 無預警宣布新喜訊！
女星紀卜心與《小姐不熙娣》班底Pag，一同推出品牌Moody，首發產品以「手工洗刷皂」出發，上市短短10分鐘就銷售一空。2年來品牌慢慢茁壯，陸續推出彩妝品、香氛蠟燭與周邊商品也交出很不錯的成績單，甚至更創造產品上線一天破百萬業績，目前也達成半年千萬的亮眼成績。日前品牌宣布首次聯名BARBAPAPA泡泡先生，並開設為期三週的快閃店。
記者黃盈容/綜合報導
2位品牌主理人紀卜心與Pag，各自忙於自己的事業，當初因為一句：「妳既然這麼想要做個商品，不然我們兩個來做品牌吧！」而開啟了開創品牌之路。創立初期，2人常常只能利用瑣碎的時間討論，開車聊、吃飯也聊，也時常聊到半夜甚至一整晚，把平常已經所剩不多的休息時間全部傾注在事業，也終於交出漂亮成績單。
28歲的紀卜心長相甜美，善於穿搭、化妝，有「中學生女神」封號，IG上擁有逾95萬人追蹤。Pag則是《小姐不熙娣》班底，曾在國外留學，回國後開創美妝店商品牌，旗下擁有多個日本高人氣彩妝代理。
2人聯手推出品牌，如今成立2週年了，將首次聯名BARBAPAPA泡泡先生，並開設為期三週的快閃店，不少藝人、KOL好友都到現場共襄盛舉。