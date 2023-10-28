YOASOBI新莊演唱會開賣！系統扛不住直接壞掉　圈圈轉10秒票沒了

紀卜心聯手《不熙娣》班底半年狂撈千萬　無預警宣布新喜訊！

▲紀卜心（右）和Pag聯手推出品牌，半年狂撈千萬，並宣布和泡泡先生聯名開快閃店。（圖／moody提供）
▲紀卜心（右）和Pag聯手推出品牌，半年狂撈千萬，並宣布和泡泡先生聯名開快閃店。（圖／moody提供）

記者黃盈容/綜合報導

女星紀卜心與《小姐不熙娣》班底Pag，一同推出品牌Moody，首發產品以「手工洗刷皂」出發，上市短短10分鐘就銷售一空。2年來品牌慢慢茁壯，陸續推出彩妝品、香氛蠟燭與周邊商品也交出很不錯的成績單，甚至更創造產品上線一天破百萬業績，目前也達成半年千萬的亮眼成績。日前品牌宣布首次聯名BARBAPAPA泡泡先生，並開設為期三週的快閃店。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲女星紀卜心（左）與Pag聯手推出品牌，如今成立2週年了，將首次聯名BARBAPAPA泡泡先生，並開設為期三週的快閃店。
▲女星紀卜心（左）與Pag聯手推出品牌，如今成立2週年了，將首次聯名BARBAPAPA泡泡先生，並開設為期三週的快閃店。（圖／moody提供）
2位品牌主理人紀卜心與Pag，各自忙於自己的事業，當初因為一句：「妳既然這麼想要做個商品，不然我們兩個來做品牌吧！」而開啟了開創品牌之路。創立初期，2人常常只能利用瑣碎的時間討論，開車聊、吃飯也聊，也時常聊到半夜甚至一整晚，把平常已經所剩不多的休息時間全部傾注在事業，也終於交出漂亮成績單。

28歲的紀卜心長相甜美，善於穿搭、化妝，有「中學生女神」封號，IG上擁有逾95萬人追蹤。Pag則是《小姐不熙娣》班底，曾在國外留學，回國後開創美妝店商品牌，旗下擁有多個日本高人氣彩妝代理。

2人聯手推出品牌，如今成立2週年了，將首次聯名BARBAPAPA泡泡先生，並開設為期三週的快閃店，不少藝人、KOL好友都到現場共襄盛舉。

《小姐不熙娣》珍琳認愛小7歲鮮肉陳慕　媒人小S看衰：我賭半年

金鐘58／《小姐不熙娣》未入圍　粉絲1句話小S：我會努力做下去

北韓人愛看小S節目！脫北者機場一見到廣告尖叫：超喜歡她

小S「3段成人動作戲」扒光吳慷仁！激情接演內幕曝光

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞