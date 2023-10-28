「府中搞什麼鬼」變妝遊行搶26萬獎金 劉和然扮吸血鬼與民眾同樂
萬聖節即將到來，由新北市政府經濟發展局舉辦的「2023府中奇幻城」系列活動，今（28）日在板橋市區進行重頭戲「府中搞什麼鬼」變妝遊行，新北市副市長劉和然代理市長出席，並首次變妝扮成吸血鬼，沿路發送糖果給小朋友們，現場還有140組變裝參賽者同場較勁，展現各種奇幻、絢麗以及搞怪的變裝秀，全力爭取總獎金高達26萬元的賽事比拚。
記者吳嘉億／新北報導
劉和然表示，新北市已連續多年舉辦「府中搞什麼鬼」萬聖節活動，今年呼應「2023台灣設計展」，整合經發局、文化局、市場處及府中商圈等資源，推出「2023府中奇幻城」系列活動，打造歡樂的節慶氛圍，讓大小朋友都能開心參與。
今日的變妝遊行邀請到奇裝幻象特效藝術設計展策展人陳幼珍博士團隊所組成的「森精聚」，以萬聖節為主題，使用特效化妝與道具製作技巧，將表演者塑造成奇幻的森林精靈和神秘生物；另外，紅鼻子馬戲團所組成的「高蹺蝴蝶精靈」則擔任踩街遊行的前導隊伍，帶領大家一同進入奇幻冒險世界。
新北市政府經濟發展局表示，為重現板橋舊火車站的意象，今年特別打造復古的火車頭，並分別以5個20呎貨櫃車廂融合林家花園、新北市立圖書館、廟宇、湳雅夜市等特色景點，搭建不同主題的戶外式攝影棚，吸引火車迷前來攝影留念。