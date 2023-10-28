穿防彈背心輔選蔡銘軒 李正皓：馬文君民調落後開始急了
政治評論員李正皓今穿著防彈背心，到南投埔里鎮陪民進黨立委參選人蔡銘軒掃街。他指出潛艦國造案已經燒了一個月，馬文君拖到現在才提告兩人，就是因為民調已輸給蔡銘軒，開始急了。他開玩笑說，自己不怕被開告，但是怕被開槍。
記者顏幸如／南投報導
國民黨南投縣立委馬文君遭指涉洩漏國造潛艦機密，前天到南投地檢署按鈴，控告民進黨南投縣黨部主委蔡銘軒與政治評論員李正皓，違反《刑法》公然侮辱罪、誹謗罪，以及《公職人員選舉罷免法》意圖使人不當選等罪嫌。
李正皓今（28）日穿著美軍軍規等級防彈衣，到埔里鎮陪蔡銘軒站台掃街，力拚南投翻轉。他笑著說：「我不怕被開告，我怕被開槍。」並指潛艦國造洩密案已延燒一個多月，馬文君這時才提告，是因蔡銘軒民調已正式超車馬文君，對馬文君來說壓力非常大，「這動作顯示馬文君急了」。
李正皓在臉書指出，蔡銘軒在自己的本命區草屯鎮大贏、在馬文君的本命區埔里鎮只略輸，可見南投支持者的投票熱情被激起，馬文君已被潛艦洩密案重傷。
李正皓強調「不要以為南投不會翻轉，今年3月我們已經創造過一次奇蹟，蔡培慧終結國民黨連續15年在南投縣長、立委全包的霸業」，並期待明年一月蔡銘軒、蔡培慧兩席全壘打翻轉南投。