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穿防彈背心輔選蔡銘軒　李正皓：馬文君民調落後開始急了

▲李正皓穿著防彈背心，前進馬文君的本命區埔里鎮輔選蔡銘軒。（圖／南投縣議員蔡銘軒提供，2023.10.28）
▲李正皓穿著防彈背心，前進馬文君的本命區埔里鎮輔選蔡銘軒。（圖／南投縣議員蔡銘軒提供，2023.10.28）

記者顏幸如／南投報導

政治評論員李正皓今穿著防彈背心，到南投埔里鎮陪民進黨立委參選人蔡銘軒掃街。他指出潛艦國造案已經燒了一個月，馬文君拖到現在才提告兩人，就是因為民調已輸給蔡銘軒，開始急了。他開玩笑說，自己不怕被開告，但是怕被開槍。

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國民黨南投縣立委馬文君遭指涉洩漏國造潛艦機密，前天到南投地檢署按鈴，控告民進黨南投縣黨部主委蔡銘軒與政治評論員李正皓，違反《刑法》公然侮辱罪、誹謗罪，以及《公職人員選舉罷免法》意圖使人不當選等罪嫌。

李正皓今（28）日穿著美軍軍規等級防彈衣，到埔里鎮陪蔡銘軒站台掃街，力拚南投翻轉。他笑著說：「我不怕被開告，我怕被開槍。」並指潛艦國造洩密案已延燒一個多月，馬文君這時才提告，是因蔡銘軒民調已正式超車馬文君，對馬文君來說壓力非常大，「這動作顯示馬文君急了」。

▲李正皓和蔡銘軒在埔里菜市場掃街，受到民眾歡迎。（圖／南投縣議員蔡銘軒提供，2023.10.28）
▲李正皓和蔡銘軒在埔里菜市場掃街，受到民眾歡迎。（圖／南投縣議員蔡銘軒提供，2023.10.28）
李正皓在臉書指出，蔡銘軒在自己的本命區草屯鎮大贏、在馬文君的本命區埔里鎮只略輸，可見南投支持者的投票熱情被激起，馬文君已被潛艦洩密案重傷。

李正皓強調「不要以為南投不會翻轉，今年3月我們已經創造過一次奇蹟，蔡培慧終結國民黨連續15年在南投縣長、立委全包的霸業」，並期待明年一月蔡銘軒、蔡培慧兩席全壘打翻轉南投。

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