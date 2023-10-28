T1／獵鷹就是贏不了特攻！第3節被轟一波流 劉孟竹喊2次暫停無用
T1聯盟今（28）日進行第三季開幕戰，新北中信特攻以106:92擊敗臺南台鋼獵鷹，取得對戰的17連勝（例行賽和季後賽），兩隊交手至今還沒贏過。賽後獵鷹主帥劉孟竹受訪時，也談到球隊在第三節被打出一波流逆轉的原因。
記者黃建霖/新北報導
前兩個球季獵鷹對中信一勝難求，苦吞16連敗，今天開幕戰打了3節好球，卻在第三節被翻盤，劉孟竹表示「這場比賽輸球，代表我們還有很多地方要努力和修正，上半場打得很有競爭力，但第三節被對手打了一波29:15，那段時間我叫了兩次暫停，但節奏已被中信帶走，那段時間我們在退防上不夠專注，被投進了很多轉換三分，這也是我們練習時一直強調的部份，這場只做好三節、但有一節沒做好。」
中信特攻這場光是透過快攻就得到27分，並且讓獵鷹只在禁區拿到20分，隊形相剋的情況依然存在，而本季看起來這樣的差距不但沒有縮小，反而還在持續擴大。
因為特攻開季主控林韋翰還在休養，其實陣容不算完整，但靠著團隊多點發揮，依然在下半場逆轉、將分數拉開。團隊有7人上場時間在20分鐘以上，有5人得分上雙。
中信特攻總教練「光哥」李逸驊在受訪時表示，「我們陣容實際上比上賽季好，因為本土的年輕球員比之前更好了，加上大瀚（黃泓瀚）的加入，板凳深度整體比去年更好。這就很考驗教練調度以及對於球員的熟悉度，有時候會讓譚傑龍打到三號，陣容可以做更多變化。」
至於上賽季在中信特攻效力，本季轉隊到台鋼獵鷹的洋將金恩則表示，這是一場很艱難的比賽，團隊一起練習不到一個月，對方則是訓練有素的隊伍，但他相信大家最後會慢慢理解團隊要如何合作。