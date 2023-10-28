田中千繪交往范逸臣7年實習當老婆超自然！羞認「無法想像離婚」
導演魏德聖的新片《BIG》今（28）日由斯翠診所特別搶先在電影上映前包場特映，導演魏德聖和演員范逸臣、田中千繪、童星郭大睿亦都到場表達感謝。田中千繪與范逸臣在片中飾演夫妻，現實中田中千繪與范逸臣緋聞傳了15年，實際上只交往7年左右，而今似乎不想失去焦點，僅有田中千繪受訪，范逸臣看完電影就閃，但怎可能不被問到范逸臣，對於劇中演夫妻的練習，她羞說不用練習，還透露片中2人面臨離婚的情緒，其實讓她難以想像。
記者蔡依庭／台北報導
田中千繪表示，《BIG》的故事大綱很早就聽導演魏德聖講過，與范逸臣在片中飾演夫妻，也完全不用培養默契，一切都很自然，「培養默契真的不需要，因為該有的情緒都有到位，這種感覺滿特別，跟其他演員演夫妻，反而會沒有這個氛圍，因為是跟小范，所以反而很自然。」至於2人在家中有特別對戲嗎？田中千繪再度羞說：「不用練習。」
雖然不用培養默契，但田中千繪透露，片中與范逸臣面臨離婚的狀態，讓他不知道如何詮釋：「那個情緒滿複雜的！要面臨到離婚，但我們感情非常好，實在不知道怎麼想像，是一種滿說不上來的情緒。」他們片中有個15歲的兒子，現實中的生育計劃？田中千繪笑說：「就是順其自然，在片中能有個這麼帥的兒子已經非常滿足了！」