魏德聖等6年推導演新作《BIG》 避談欠郭台強4500萬約「改天聊」
導演魏德聖等了6年終於推出導演新片《BIG》，今（28）日出席公益包場搶先看活動，肯定被問遭到郭台強指控欠錢4500萬元，他可能有話想說，但又說不出口：「今天是個開心的日子！這件事我們今天就先不聊了！改天再提好嗎！」
記者蔡依庭／台北報導
魏德聖所屬「果子電影」前陣子公開發文表示，《賽德克‧巴萊》票房超過台幣8億元，12年來持續在海內外發行，卻始終沒有拿到電影票房與授權金的分帳，以及總數超過5千萬元價值的導演費、編劇費以及監製費，更指控年初遭中影追討因帳務需求而被迫簽下的4500萬元借款本票，指控是中影董事長郭台強設局，除了失去《賽德克‧巴萊》版權，未獲票房分帳，還衍生不存在的債務。
結果時隔1天，郭台強發聲明表是欠款皆有依據，喊話要魏德聖面對債務問題。 中影表示當時「果子電影」在拍攝過程中，有資金周轉需求，才由郭台強以「鑫鴻公司」名義給予借款，但因未如期還款，便將魏德聖持有的中影國際股份抵銷2千萬元，剩餘4500萬則簽發本票，一切都有匯款資料、契約為證。
或許複雜的金錢糾紛不是一時半刻能說明，魏德聖今則不想談，認為是新片播放的好日子，認為下次再聊。另外，電影界另一大事，就是名導侯孝賢因患得失智症宣布退休，魏德聖坦言很早之前就有聽到傳言，但與侯孝賢沒有私交、並不會聯絡，上次見到對方也是好幾年前，然後順便分享自身狀況，笑說：「身體很好很好，沒問題，心裡也沒問題。」