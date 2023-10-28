觀察／首位副元首出席！賴清德赴同志遊行人氣旺 被民眾包圍難行
第21屆台灣同志遊行今（28）日於台北市政府前廣場登場，民進黨除了組隊參與，民進黨主席暨副總統賴清德下午也親臨現場，展現支持平權態度。賴現身後，受到民眾熱烈歡迎，紛紛爭先合影，短短幾分鐘的路程，卡了10幾分鐘才走到路口，維持治安的隨扈也不斷提醒民眾加快腳步。
記者陳佩君／台北報導
一年一度的台灣同志遊行下午在台北市政府府前廣場登場，遊行主題為「與多元同行」（Stand with Diversity），民進黨下午2時整隊集結，前行政院長蘇貞昌，民進黨秘書長許立明、副秘書長黃建嘉、楊懿珊及立委林楚茵、范雲、鄭運鵬、蘇巧慧、賴品妤等人都到場參與。
過去在立法院力推婚姻平權的民進黨前立委尤美女、鄭麗君，與賴清德在忠孝敦化捷運站附近加入隊伍。賴清德下午3時45分發表致詞，說明民進黨多年支持、推行婚姻平權過程，展現民進黨就是力挺、支持性別平權、婚姻平權態度。
在發表短暫談話後，賴清德加入遊行隊伍，據觀察，賴清德一路上人氣頗高，不少民眾紛紛要求合影、向賴揮手、喊話加油，光是短短幾分鐘的路程，就卡了10分鐘才到忠孝東路四段路口，其人氣讓黨公職相當驚呼。
▲民眾和賴清德熱情打招呼。（圖／記者陳明中攝，2023.10.28）
賴清德從忠孝敦化捷運站走到國父紀念館附近，受到媒體、民眾團團包圍，步行相當緩慢，不少民眾高喊「總統好」、「凍蒜」；一名路人看到盛況後，驚呼說「真的是賴清德嗎？」還有民眾興奮說，與賴清德拍到照片。
賴清德此次出席遊行，除了是唯一總統參選人到場參與，身為副總統他，也創下最政府最高層級參與出席同志遊行紀錄，讓維安不得馬虎、繃緊神經。