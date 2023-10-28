亞洲規模最大同志遊行在台灣！累計近18萬人上街　精彩亮點一次看

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今年同志大遊行適逢萬聖節檔期，走上街頭的民眾無不精心打扮、穿著奇裝異服，或展示養眼身材，如同一場盛大的嘉年華會，同時也紛紛穿戴上有彩虹意象與標誌的服飾、妝法與配件，自信展現自我。
同運先驅祁家威 彩虹洋裝現身同志大遊行
同運先驅祁家威今日下午現身遊行行列，從手上的旗子、頭上的髮帶、洋裝，再到襪子，一身彩虹裝扮相當亮眼。今年65歲的祁家威多年來致力於爭取LGBT權益，每當台灣舉辦同志遊行時，經常可以見到他一個人賣力揮舞彩虹旗的身影，與往年相同，今年他再度爬上制高點揮舞旗子。
2大「史上最多」：報名遊行團體超過200個、市集攤商120個
遊行的六色大隊分別由台灣同志諮詢熱線協會、愛滋遊行陣線、國際特赦組織台灣分會、台灣彩虹公民行動協會及台灣親子共學教育促進會引領隊伍前行。並攜手多個團體包含Bi the Way·拜坊、手天使、台灣同志家庭權益促進會、台灣性別平等教育協會、台灣國際影音與教育協會、台灣彩虹平權大平台協會、台灣酷兒權益推動聯盟、同光同志長老教會、真光福音教會、愛滋感染者權益促進會及臺灣感染誌協會，代表不同群體在遊行隊伍中展現多元姿態。據了解，今年光是報名遊行的團體就以超過200個。
讓人眼睛一亮的還有「彩虹市集」，為超過100家的商業攤位及逾20家的NGO攤位所組成，其中更有許多有趣的攤位，如主辦單位特意在市集中首度規劃著色繪圖區，讓民眾有機會發揮創意巧思，為主題視覺繪上多元色彩。
多名「彩虹寶寶」在遊行中亮相
此次遊行中，有不少「彩虹寶寶」亮相，主辦單位台灣同志家庭權益促進會主任家榕表示，希望藉由彩虹寶寶遊行，讓大家看到多元家庭的存在。
賴清德、蘇貞昌等多名政治人物參與遊行行列
遊行開始前，總統蔡英文先在臉書發文相挺，祝願台灣每個人繼續與多元同行，也與台灣的民主、自由同行。主要參與2024總統大選的候選人中，僅民進黨候選人賴清德出席，並在發表談話時高喊，婚姻平權是起點「我堅定挺你做自己！」
未出席同志遊行的國民黨總統候選人侯友宜強調，非常重視性別平權，且國民黨的同仁以及青年黨員都有參與；柯文哲也因有行程無法親自到場，競選辦公室表示，柯文哲過去努力建構一個平權城市，未來也會努力建構一個平權、多元及共融的國家。
其他現身參與此次大遊行的政治人物還包括，4年前力挺同性婚姻法案推手、前行政院長蘇貞昌，陪同賴清德發表談話的青平台基金會董事長鄭麗君、前立委尤美女，以及時代力量黨主席王婉諭、民進黨立委賴品妤，與立委參選人苗博雅、吳崢、黃捷、吳沛憶等人。
首次成功爭取雙車道路權
在疫情解封之後，遊行吸引許多國外團體、遊客參與，主辦方於行前時預估參加人數有望達15萬人，為了因應疫情後逐年增加的參與人潮，台灣同志遊行20年以來首次成功爭取雙車道路權，容納更多隊伍、提供更多元寬廣的公共空間，盼大家勇於展現多樣性，同慶於遊行路上。遊行路線共分成南、北兩路線，起、終點皆為台北市政府前廣場，並由紅、橙、黃、綠、藍、紫六色大隊繞行台北市東區的主要幹道。北路線從仁愛路出發，經仁愛敦南圓環抵達忠孝東路，最後穿行逸仙路抵達市府廣場。南路線從仁愛路出發後遇光復南路轉向，途經信義路及敦化南路，最後從仁愛路返回市府廣場。
藝人與多元同唱 以歌聲展現多元理念
遊行開始前，雙人樂團南西肯恩帶來《大海》，以及與女同志詩人葉青合作的《你的身體》，以及最新單曲《我已經原諒你》，溫暖療癒的歌聲為微涼的遊行注入最溫暖的力量。
長期支持LGBT+歌手鄭宜農今天一口氣表演《天已經要光》、《新世紀的女兒》及《金黃色的》等多首經典歌曲。鄭宜農表示，今天的心境和上次同婚通過前說「辛苦了」非常不一樣，期盼今天遊行結束後，一起把力量帶去更遠的地方。