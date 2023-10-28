金音14／yama首度來台！身兼「雙重身分」 只求不忘詞
第14屆金音獎頒獎典禮於今（28）日晚在台北流行音樂中心登場，來自日本的覆面系歌手yama，以歌曲〈春を告げる〉為人所知，該曲在YT有1.3億點擊，今天同時擔任表演嘉賓與頒獎嘉賓，首次來台的yama分享第一次來台心情，直言非常開心，身兼雙身分的他，笑說因為在日本沒有擔任過頒獎人的經驗，所以很緊張，只求不要忘詞。
記者吳雨婕／台北報導
yama與教父級音樂人Mickie Yoshino將分別頒發「最佳創作歌手獎」及「亞洲創作音樂獎」，yama在登台前接受訪問，開心表示此次是第一次來到台灣，也是首次來到金音獎這個舞台，「剛剛彩排過了感覺很棒，很開心，希望等一下不要太緊張。」yama不僅是頒獎人也是表演嘉賓，他笑說在日本的時候沒有擔任過頒獎人，所以有點緊張，希望等等不要忘詞，會好好加油。
來台前，yama很想品嚐鳳梨酥、小籠包，昨天抵台的他已經吃了10個以上的小籠包，他開心的說：「真的非常好吃。」之後則是想要買鳳梨酥回家當伴手禮。首次來台的yama透露想要多看看台灣的街景，也想要觀光。此外，yama將於12月來台開唱，談到準備的如何，他感動的說：「聽到票完售的時候非常開心，真的很開興奮、很榮幸來到台灣開唱。」至於歌單，yama提到還在思考。