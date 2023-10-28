福原愛不理江宏傑訴求！拍片拉攏中國粉絲 「從今開始為自己」
日本桌球好手福原愛和台灣球星江宏傑2021年宣布離婚，卻未按照法院裁定，損害前夫權益，儘管江宏傑在東京舉辦記者會喊話要她遵守法令，福原愛卻置若罔聞，只在中國討好粉絲求關注，微博人氣不振後，又另開了小紅書帳號，表示「從今天開始，為自己」，宣告未來要為自己而活，對江宏傑的訴求置之不理。
記者江芷稜／綜合報導
福原愛因外遇出軌風波，過往桌球國手光環不再，成了輿論撻伐的對象，在日本工作機會驟減，青森大學客座副教授的職位恐不保，她轉向中國金主和球迷們靠攏，經常在微博和小紅書發文，粉絲認為她過往一口標準東北腔似乎退步，福原愛立刻拍攝影片展現語言天分，一次說遍中文、日文、天津話、東北話，證明自己沒忘懷中國文化。
她避而不談私事爭議，一邊在小紅書抱著粉紅色熊玩偶賣萌裝可愛，一邊展現獨立女性的姿態，刻意拍攝打桌球影片，融合小時候的招牌影片，喚醒球迷對她的喜愛，企圖以專業球員形象重返大眾視野，她在影片裡吐露心聲，表示過去打桌球全是為了別人努力，如果是為了自己早就放棄，喊話「從今天開始，為自己」，接下來都要為自己而活。
不過，她人在日本卻不斷向中國粉絲輸誠，少數粉絲誇讚可愛，希望她過得幸福快樂，卻招致多數網友反感，勸她先好好處理家務事，再復出對外宣傳，「中國不用劣跡藝人」、「不是失蹤了嗎？這不在小紅書上」、「想在中國人心裡找存在感嗎？走開，日本人」、「還以為被抓進去了」。