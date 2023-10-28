韓國瑜自虧支持者年紀大 男人攝護腺腫大、女的過更年期
國民黨總統參選人侯友宜今（28）晚在高雄鳳山舉辦造勢晚會，漢子、燕子、禿子再合體，韓國瑜砲轟高雄人負債全國第一，所以一定要全力來拚經濟，但卻自嘲年輕人都投陳其邁，「我韓國瑜的悲哀就是，支持我的男人基本上都是攝護腺腫大了，支持我的女的都過了更年期了」，再爆「驚」句。
記者鄭婷襄／高雄報導
韓國瑜表示，高雄人現在負債全國第一，將近有兩千五百億的負債，高雄子弟80%畢業之後都離開高雄，因為找不到好工作賺不到錢，所以聰明的高雄人知道，這個城市負債這麼多、經濟這麼的弱，一定要全力來拚經濟，讓流落在異國他鄉的子弟能夠回到高雄。
韓國瑜說，他在加拿大、美國、日本，甚至到了新竹、花蓮，高雄年輕人很多，看到他都說韓市長你好，「我爸爸、阿公是你粉絲耶，我說你阿公幾歲？八十歲，我說到你本人呢，他二十多歲，我不是你的粉絲，我投陳其邁的」。
有一次到新竹尖石鄉，一個女孩子大概三十歲左右，也是高雄人，對他說「我阿嬤是你的粉絲耶，我說你阿嬤幾歲？八十歲，我說那你本人呢，我不是你的粉絲，我也是投了陳其邁」，為什麼？「我韓國瑜的悲哀就支持我的男人基本上都是攝護腺腫大了，支持我的女的都過了更年期了」；韓國瑜強調，九個台灣人就有一個高雄人，他們好渴望回家，他們想家但是賺不到錢，所以「各位高雄鄉親，搞清楚，我們要全力衝刺經濟」。