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8億日圓採購中國平板電腦踩到雷！故障頻傳　日本德島教育長謝罪

▲日本德島縣推動「一人一平板」計畫，然而採購的中國馳為 （CHUWI）平板電腦卻頻傳故障，讓德島縣教育委員會教育長榊浩一不得不召開記者會道歉謝罪。（圖／翻攝自朝日新聞）
▲日本德島縣推動「一人一平板」計畫，然而採購的中國馳為 （CHUWI）平板電腦卻頻傳故障，讓德島縣教育委員會教育長榊浩一不得不召開記者會道歉謝罪。（圖／翻攝自朝日新聞）

記者倪浩軒/綜合報導

日本德島縣推動「一人一平板」計畫，要讓學生一人使用一台平板電腦，然而，向中國馳為 （CHUWI）採購的1萬6500台平板電腦，卻有高達3500台故障無法使用，而且故障數量仍在迅速增加中，導致德島縣教育委員會被罵翻，教育長榊浩一不得不出面致歉「謝罪」。

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根據《朝日新聞》報導，榊浩一召開記者會說明「一人一平板」計畫遭遇的故障問題，榊浩一開場就表示，「對學生的學習造成不便，深表歉意」。

榊浩一指出，教育委員會在2020年替縣內的29所學校以8億日圓（約新台幣1.74億元）採購了1萬6500台平板電腦，但是這批中國馳為平板電腦，自今年7月以來，疑似由於天氣過熱造成電池與主機板發生異常，頻頻發生故障，高達3500台無法使用，導致多位學生必須共同使用一台平板電腦應急。

榊浩一更坦承，故障情況還可能會進一步惡化，雖然教育委員會正設法購買替換設備，盡最大努力改善，但在短期內完成採購回復正常的可能性很低。對於7月就傳出故障情況，但至今3個月仍未採取對策，榊浩一直言「不可否認，反應是慢了點」。

德島縣知事後藤田正純則表示，對於學生的學習受到影響感到非常憤怒，要求德島縣教育委員會承擔起明確責任。

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