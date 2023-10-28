發生戰爭第二危險是高雄　韓國瑜：發達希望靠侯友宜

國民黨總統參選人侯友宜今（28）晚的「團結拚輪替，台灣再出發」萬人造勢晚會，在高雄捷運鳳山西站旁登場，漢子、燕子、禿子再合體，前高雄市長韓國瑜指出，如果真的發生戰爭，台灣最危險的一定是台北首都，第二危險一定是高雄，高雄人要告訴全台灣、全世界，高雄兩百八十萬鄉親是最熱愛和平、最拒絕戰爭的。
記者鄭婷襄／高雄報導
韓國瑜表示，這一次的選舉，大家一定要當一個聰明的高雄人，絕對不能當一個笨笨的高雄人，全世界打仗最危險的一定是首都，第二危險一定是軍事要塞，如果真的發生戰爭，台灣最危險的一定是台北首都，第二危險一定是高雄，因為所有的軍事要塞，陸、海、空三軍跟海軍陸戰隊，以及全台灣最好的軍港左營都在高雄。
此外，聰明的高雄人也要知道追求城市的定位，像美國政治中心是華盛頓，白宮、國會、五角大廈通通是華盛頓，但是美國經濟最發達的再紐約而，中國大陸政治中心北京、工商業最發達上海，未來台灣，政治一定是台北總統府、行政院、立法院，但是工商業最發達，一定要在高雄。
韓國瑜強調，要和平的高雄、要經濟發達的高雄、要有明確定位的高雄，所以把一切希望拜託在下一屆的總統當選之後，千萬不能有南北差異，一定要把國家更多的資源放在大高雄，讓高雄經濟起來、教育辦好，讓流落在外面的子弟回到家鄉上班，整個把高雄發達起來，大家把一切希望放在總統選人侯友宜，拜託大家。