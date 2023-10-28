草蜢首登高雄開唱！陳美鳳南下朝聖遇危機 「劉福助一臉驚嚇」
香港天團草蜢由蔡一智、蔡一傑、蘇志威組成，他們帶著「RE: GRASSHOPPER草蜢巡迴演唱會 高雄站」於今（28）日晚首度於高雄巨蛋開唱。陳美鳳、向娃、張瓊姿、李明依、紀寶如、劉福助、邱瓈寬都來觀賞演唱會，陳美鳳特別在臉書發文，提到一行人南下時發生小插曲，「嘻哈鼻祖」劉福助因為忙著玩手機沒順利搭上高鐵。
記者吳雨婕／綜合報導
陳美鳳在臉書分享，大家搭高鐵準備去高雄，劉福助是從板橋上車，「所以當高鐵進板橋站時，我就看到小劉坐在月台椅子上，頭低低一直玩手機都沒準備上車，我急著拍窗戶叫他，當時坐他旁邊的人看到了，就提醒他說車上有人叫你耶，當小劉抬頭看到我們時，一臉驚嚇，此時高鐵已往前開了，我們只好揮揮手再聯絡。」所幸，劉福助最後還是趕上草蜢的高雄演唱會。
草蜢為了高雄的演唱會，提早在26日來台，抵達機場時吸引大批粉絲熱情接機，適逢萬聖節，粉絲們還變裝迎接草蜢，3人親切替歌迷簽名、合照，相當親民。今晚開唱時，蔡一智、蔡一傑、蘇志威3人穿著亮片水鑽的藍黑色華服揭幕，接連嗨唱〈Lonely〉、〈好戲在後頭〉、〈失戀陣線聯盟〉和〈限時專送ABC〉等金曲，現場1萬名粉絲準備了應援，讓草蜢開心又感動。