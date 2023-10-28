YOASOBI新莊演唱會開賣！系統扛不住直接壞掉　圈圈轉10秒票沒了

草蜢首登高雄開唱！陳美鳳南下朝聖遇危機　「劉福助一臉驚嚇」

▲草蜢今（28）日在高雄開唱，陳美鳳、向娃、張瓊姿、李明依、紀寶如、劉福助都來朝聖。（圖／開麗娛樂提供）
▲草蜢今（28）日在高雄開唱，陳美鳳、向娃、張瓊姿、李明依、紀寶如、劉福助都來朝聖。（圖／開麗娛樂提供）

記者吳雨婕／綜合報導

香港天團草蜢由蔡一智、蔡一傑、蘇志威組成，他們帶著「RE: GRASSHOPPER草蜢巡迴演唱會 高雄站」於今（28）日晚首度於高雄巨蛋開唱。陳美鳳、向娃、張瓊姿、李明依、紀寶如、劉福助、邱瓈寬都來觀賞演唱會，陳美鳳特別在臉書發文，提到一行人南下時發生小插曲，「嘻哈鼻祖」劉福助因為忙著玩手機沒順利搭上高鐵。

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳美鳳在臉書分享，大家搭高鐵準備去高雄，劉福助是從板橋上車，「所以當高鐵進板橋站時，我就看到小劉坐在月台椅子上，頭低低一直玩手機都沒準備上車，我急著拍窗戶叫他，當時坐他旁邊的人看到了，就提醒他說車上有人叫你耶，當小劉抬頭看到我們時，一臉驚嚇，此時高鐵已往前開了，我們只好揮揮手再聯絡。」所幸，劉福助最後還是趕上草蜢的高雄演唱會。

▲草蜢今（28）日在高雄開唱，陳美鳳、向娃、張瓊姿、李明依、紀寶如、劉福助都來朝聖。。（圖／開麗娛樂提供）
▲陳美鳳（左起）、向娃、張瓊姿、李明依、紀寶如、劉福助都來觀賞草蜢演唱會。（圖／開麗娛樂提供）
草蜢為了高雄的演唱會，提早在26日來台，抵達機場時吸引大批粉絲熱情接機，適逢萬聖節，粉絲們還變裝迎接草蜢，3人親切替歌迷簽名、合照，相當親民。今晚開唱時，蔡一智、蔡一傑、蘇志威3人穿著亮片水鑽的藍黑色華服揭幕，接連嗨唱〈Lonely〉、〈好戲在後頭〉、〈失戀陣線聯盟〉和〈限時專送ABC〉等金曲，現場1萬名粉絲準備了應援，讓草蜢開心又感動。


10月熱唱／Sam Smith空降台北小巨蛋！草蜢、八三夭移師高雄開唱

草蜢10月高雄巨蛋開唱！脫口組新團　號召鐵粉幫解答30年前回憶

草蜢回來了！10/28高雄巨蛋再次開唱　門票7/15中午開搶

金音14／熊仔狂diss熱狗、艾怡良！地獄哏連發　酸饒舌歌手有ADHD

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞