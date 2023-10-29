Kis-My-Ft2千賀健永「逃離傑尼斯偷來台灣」第一人！認了要幹大事

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千賀健永為了這次在台的展覽，花了7個月的時間準備與創作，「我從小就非常喜歡繪畫，喜歡一些創作的東西，尤其我是奶奶帶大的小孩，奶奶在經營印刷廠，家裡非常多紙，所以我就常拿家裡的紙來畫眼前工作的奶奶，從小就培養出喜歡畫畫的興趣，後來進到演藝圈，喜歡畫畫、喜歡創作這個心一直都在，就想說很希望自己創作出來的東西也可以被粉絲喜歡，就開始創作這個『finger君』，也算是我其中一個夢想成真」。
千賀健永身為偶像，卻希望帶給觀眾的形象，不只是螢幕上的光鮮亮麗，偶爾的脫線、駝背、凸肚子的真實樣貌，也願意展露於大眾前，這也是他想開畫展的原因。千賀健永介紹展覽的靈魂人物是finger加上Senga（千賀），「一直想說有個角色可以一直被人喜愛，然後大家對他很有親近感，用什麼樣的方式可以把這投影在我自己的創作上，呈現出來給大家看？我在那麼長的偶像生涯中，一方面偶像可能是很帥氣很完美的存在，但對粉絲來說，有時候在綜藝節目上脫線的樣子，粉絲也喜歡也覺得可愛，甚至產生一種想要守護你的心情，所以粉絲這樣子的心理，我就把它投射在這個角色上」。
自認不愛生氣的千賀健永，19歲時差點跟Kis-My-Ft2的橫尾涉鬧翻，原來他們去吃中華料理時，橫尾涉知道千賀健永愛吃乾燒蝦，但每次餐點轉到千賀健永眼前時，橫尾涉就會故意轉走，「第一次我想說應該是不小心，他可能想要拿別的東西，但他就一直這樣4、5次，所以我就真的生氣了！而且那時候只剩3、4個，被轉走回來就剩2個，再來就1個，再來就沒了，因為連1個都沒吃到，如果吃得到1個的話可能還不會生氣」。千賀健永越說越自打臉，加碼透露被成員開玩笑，當下會笑笑帶過，但事後想到會越想越不開心，「我就會寫e-mail去跟那個成員反應，說好像不太對之類的」。
千賀健永也透露Kis-My-Ft2來台灣開演唱會的可能性，如果不是疫情攪局，此前早就來見粉絲，「一直都有在講說很想要來台灣開演唱會，希望疫情好不容易結束了，可以有機會來台灣再跟大家見面，不管是我個人身分或是團體的身分，當然前提是台灣的粉絲也想要我們來」。
千賀健永希望大家12月能捧場他的展覽，「我的本業是偶像，我對這個工作非常驕傲、有自信，除此之外，我現在以藝術家的身分在創作這些作品，我對我的創作也是非常有信心，很希望如果有機會，大家能來現場看我的作品，因為既然是以藝術家的身分，中肯或是嚴格的意見我都非常樂意接受，相對的，我也很有信心，大家只要可以來看的話，一定會很樂在其中、享受這個展覽」。
《KENTO SENGA EXHIBITION FiNGAiSM in TAiPEi》資訊：
展覽日期：2023年12月1日（五）～12月10日（日）
展覽時間：10：00～18：00
展覽地點：華山1914文化創意產業園區-西一館