「小心大野狼」性平親子講座　「兒虐臨床表徵12點提醒」強化保護

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臺灣醫師聯盟常務理事鄭豐洲說到，希望家長及孩子共同學習性平概念，除了讓孩子懂得保護自己外，回到家庭後，家長也可以視情況延伸教育，建立更完整的兒少保護網絡，善盡醫療人員的社會責任。
新北市議員黃淑君表示，最近社會「metoo」事件頻傳，驚見很多案件發生時期是在求學階段，學童難免因為對於性平認知過少，在人生留下難以抹滅的傷痕，透過講座的開辦，希望可以讓更多孩子避免傷害。
新北市議員李宇翔則說到，兩性相關話題過去是傳統家庭裡的禁忌，但在時代日趨開放的現今社會，孩子從小和家長一起學習正確的性平教育，除了可以保護自己，也可以知道人與人之間該有的界線，更增加正向的親子關係。
新北市板橋區中小學家長協會理事長黃啟倫表示，透過講座讓台灣兒少保護社區亮點強化方案，能多方面宣導，讓孩子保護自己增加防範意識，避免不當接觸，遇到問題時也知道如何反應，幫助孩子們在學習上，能有安全互相尊重的環境。
亞東醫院兒少保護中心黃淑貞組長則是說到，根據衛福部2022年統計數據顯示，性侵害被害人超過半數是未成年人，近八成的加害人是熟識者所為。因此從小協助孩子建立身體自主權及明確的身體界線，有其必要性，自我保護要從小做起。
板橋扶輪社指出，「台灣兒少保護社區亮點強化方案」起跑，希望能喚醒各界對兒少保護議題的重視，藉由醫療專業團體所製作的「兒少虐待臨床表徵12點提醒」，讓兒虐事件能及早發現與確認，並透過「人人都是兒少保護社區守門員」的概念，落實通報制度，增進兒少保護的覆蓋率；藉由民間團體與社會力量的緊密串連，撐起完整綿密的兒少安全網，接住每個寶貝的兒童，讓他們平安健康、快樂成長。