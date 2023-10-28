萬聖節大遊行6萬民眾街上搞怪high爆高雄夜

高雄市政府今(28)晚以「萌鬼萬聖夜」為變裝主題，在苓雅區五福路舉辦「2023高雄市萬聖節大遊行」，融入臺灣文化元素，現場參與的大小朋友用心裝扮，各種「萌鬼」嗨爆高雄街頭，大呼「不給糖就搗蛋！」市長陳其邁也以超萌「鞋貓劍客」裝扮上街搞怪與市民朋友狂歡；遊行隊伍綿延不斷，一路表演不停，有「巨型南瓜車」、「大雪怪」等萬聖節主角陪伴向前行，high爆高雄夜晚。
記者陳美嘉／高雄報導
裝扮成「鞋貓劍客」的市長陳其邁現身，超萌有趣的裝扮，引起現場民眾們一片歡呼聲。高雄市議會議長康裕成、立委林岱樺、許智傑、市議員林智鴻也都變裝共襄盛舉。
市長陳其邁說，這是高雄市第一次舉辦萬聖節大遊行，希望藉由此次活動增加親子關係，也帶動商家經濟的活絡。遊行活動路線從文化中心到中央公園，除了有巨型南瓜車還會有每個人都變裝演出，也希望在舊城區如前金、新興、苓雅等地區，帶動商家吸引更多人潮。在大遊行熱鬧的氛圍讓大小朋友們都可以開開心心。
當現場出現超過兩層樓高，有5米高8米長的大型南瓜遊行車、造型大汽球與幽幽螢光的炫光小丑、可怕又可愛的異變雪怪、鬱鬱寡歡的變種大猩猩，還有可愛的南瓜人組成的「萌鬼家族」，都讓大小朋友們驚呼連連，也陪著6萬市民朋友一同從高雄市文化中心出發沿街搞怪討糖，遊行隊伍綿延不斷，一直狂歡到城市光廊。
高雄萬聖節遊行現場從晚上六時開始，由「FOCA福爾摩沙馬戲團Formosa Circus Art」帶來「暗黑潘朵拉盒子」揭開活動序幕，並有「好玩的劇團」帶來七爺八爺的傳奇故事，以及「LUXY BOYZ」演出與特技高空表演等，沿路均有精彩表演；每位參與的大小朋友都以各種萬聖節主題精心裝扮，也讓現場歡笑聲不斷。