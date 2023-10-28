「祖父級」夾娃娃機被找到！玩一次只要1塊 網憶童年：根本保夾
夾娃娃機近幾年在街頭巷尾都能看到，許多人成為場主、台主，甚至想出各種新奇玩法，吸引客人來玩。不過就有民眾看到一台「祖父級」夾娃娃機，畫面一出立刻讓許多人童年回憶被勾起，紛紛大喊「當年超好夾！」
記者潘毅／綜合報導
近期有民眾在臉書《爆廢公社二館》上發文分享一張圖片，上面是一台老舊的紅色櫥窗機台，裡面則有一台形狀類似吊車的物體，一旁還有許多塑膠小人，前方則有投幣孔以及藍、黃兩個按鈕，原PO也附註「很多小朋友不知道這當年很紅？它才是始祖！」
而此畫面一出現，也立刻吸引不少過來人回憶起童年「知道這東西的應該都年近半百了吧」、「娃娃機始祖！阿祖級的」、「以前都是投一元，接近10元大小的梅花版」、「這個投下去一定會出貨，超好夾」、「以前小時候都投一元，但裡面都是沙士糖，幾乎都可以夾到」、「這根本保夾，只是夾多夾少！我的紀錄是2塊錢8顆足球巧克力」。
夾娃娃機文化成為台灣近年的主流，近期甚至還有日本綜藝節目《ひらけ！パンドラの箱 アンタッチャブるTV 》，專程來台拍攝，結果主持人與來賓使用不同機台總共嘗試了200次，最終只成功夾取4次，讓台灣夾娃娃機台成了被國外節目認證的「超高難度夾娃娃機」。