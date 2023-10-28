物價高漲超有感！560萬義大利人收入處於「絕對貧窮」 掙扎求生
根據義大利國家統計研究所（ISTAT）發布的最新報告，有超過560萬位義大利人的收入無法負擔食品、住房、教育和醫療保健等基本需求，生活處於絕對貧窮（absolute poverty）之中，比例將近佔義大利總人口12分之1。ISTAT指出，造成人民貧窮的主要原因是高漲的通貨膨脹。
記者倪浩軒/綜合報導
ISTAT指出，義大利2022年的通貨膨脹率高達8.7％，今年通膨狀況雖有所好轉，2023年9月的通貨膨脹率是5.3％，但這一數字依舊遠遠高過歐洲央行的合理通膨目標2％。
通貨膨脹造成生活成本上升，對於低收入家庭的影響更大，如果義大利政府去年沒有針對低收入家庭的能源支出給予補助，那麼這些貧困民眾的生活很可能還會變得更糟。
根據ISTAT的最新報告，義大利的經濟狀況呈現明顯的南北差異，在北部城市，稅後月收入低於817.56歐元、約新台幣2萬8092元，就屬於「絕對貧窮」；而若生活在南部義大利的鄉村地區，稅後月收入低於554歐元、約新台幣1萬9036元，才屬於「絕對貧窮」。
義大利南部的收入與生活成本都明顯低於北部，若將義大利分成北中南，則南部的貧窮人口最多，達到203.8萬，中部則有87.1萬，北部有183.2萬。
ISTAT也特別指出，外來移民在義大利的經濟狀況更為弱勢，至少擁有一位外國人的義大利家庭中，28.9%處於絕對貧窮狀態，遠遠超過沒有外國人的義大利家庭。