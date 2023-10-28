資深體育主播詹啟聖去世享年58歲　上週還跟家人聚餐卻沒能再醒來

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多年來「陪觀眾看球賽」的體育主播、我親愛的哥哥詹啟聖，昨天安息主懷了。
上個星期天，我們全家才愉快聚會，照例聊個不停。週二早上接到嫂嫂電話，哥哥突然腦出血昏迷，沒有再醒來。給了我們四天驚愕與告別的時間。
我看著這張從小熟悉的臉，總覺得下一刻他的嘴角會忽然揚起來、鼻孔會忽然大起來，就像他慣常的，以得意表情給我們一個驚喜。畢竟他是一個喜歡帶給人歡樂的人。
我和妹妹總笑他，哥的得意或搞鬼是藏不住的，鼻孔一放大就知道。觀察那種表情曾帶給我們好多好多的樂趣。那是一種暗示著「注意喔，接下來會很精彩喔！」的特殊神情。
哥的人生可能比一般人更常出現那種表情。它代表著：「要講笑話了」、「有趣的故事發生了」、「驚喜的來囉」、「峰迴路轉了」、「之前是捉弄你們的，其實只是如何如何…」。
記得20多年前他在全家聚會中告訴我們罹患胃癌的消息時，我竟然也在當時悲傷的氣氛下看到那種神情。後來我私訊他說，那個表情讓我覺得他仍是那個最後會讓我們放心的哥哥。當時他回覆：這次並不胸有成竹，胃癌末期，醫生說6-9個月。
結果證明，我並沒有看錯那個表情，兩次胃癌全胃切除後，他還是開開心心活了22年，一直是那個花樣很多、給人驚喜、讓人放心的我哥詹啟聖。罹癌後這22年，他在星巴克做過企劃經理、愛迪達擔任運動行銷、後來在博斯體育台播網球、美式足球，每個工作都玩得很起勁。
特別是播球期間，他享受每一場比賽，常常三更半夜獨自轉播溫布頓或各種有時差的比賽，說自己只是個「陪觀眾看球的人」，珍惜球賽過程中各種喜怒哀樂，並分享他所知道的一點人物故事與感想。
看球剛好是他最喜歡的事：無法預知結果，跟觀眾一起享受驚喜與精彩。很幸運，他用這種心情陪伴球迷們好多年。
今年初，猝不及防的主動脈剝離，經歷一場大手術搶救。整整九個月的復健，我們看著哥從學習呼吸、一小口一小口吃飯、站立、邁開步伐，慢慢進步到能散步、能寫作、能開車，甚至規劃要重新工作了。從他的好轉中，我們又再次經歷一次「詹啟聖式」峰迴路轉的驚喜。
週日我們全家一起在爸爸的墓園裡懷念31年前過世的父親，最後媽媽要哥帶領全家禱告。那天哥在禱告中提到「我們的爸爸很開心的與神一同在天上」，我對那句「開心」很有印象，的確我們的爸爸總是很開心，哥哥也是。他總是會找到開心，並露出那一抹笑容的。
這次我們「讓人猜不透的上帝」（God of Surprise 我哥翻譯的靈命日糧書名）又給了我哥一次出人意外的驚奇，58歲的他迅速結束了他的復健、抗癌、工作規劃，快速的告別他摯愛的嫂嫂、三個情感緊密的兒女、極度不捨的母親和兩個一直以他為榮的妹妹，彷彿越是驚訝，留下的精彩的懷念越多。
我哥也真的太精彩了。我回憶不完。
廣播主持人的妹妹詹怡嘉去年曾採訪他，分享他成長過程中喜歡的音樂與想法，留下一集令人懷念的兄妹對話。
他自己也勤於分享，那個「愛運動但跑不動」部落格寫了十幾年，分享他的運動專業、信仰、生活，特別是抗癌經驗。點進去任何一篇，就像他還在，可以繼續聽他講話。
只比我大一歲，但一生中有這個哥哥，讓我從小到大都感到幸運與放心。86歲的媽媽說，神給每個人不同的時間。我們只有平靜順服接受神的安排。
只是，好想念他。