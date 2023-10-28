臺海兩岸是否開打　柯文哲這麼說

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柯文哲表示，現在離11月20日總統選舉登記日還有20多天，大家不要緊張，時間還這麼多，「事緩則圓」，對急重症外科出身的他而言，20多天還很漫長。
柯文哲指出，台灣有65％的民意想要政黨輪替，是呼應民意要求才考慮合作，他也跟國民黨主席朱立倫談過，政黨應該各自努力，要合作就應該有戰略目標，先解決戰略、再解決戰術和戰鬥，合作的戰略目標是贏得選舉、達到政黨輪替，目前的戰略邏輯和目標是贏得選舉。
柯文哲對聯合政府的概念提出說明，他說，聯合政府在台灣從來沒有實踐過，第一次都相當困難，台灣自1996年總統民選以來，很少有候選人對國家體系提出想法，他希望在台灣歷史上的定位是「永遠給台灣帶來新的改變」，也希望這個改變是變好，不是變壞。
柯文哲認為，與國民黨合作不應把鴻海創辦人郭台銘排除在外，選舉時1、2％都在爭取了，為何要把有10％實力的郭台銘排除在外？因為不論是勝選還是聯合政府就是要集一切團結的力量。且未來聯合政府也不會排除民進黨，「用人唯才」，他也以自己在做台北市長為例，他三個副市長國、民、親三個政黨都有，他一向反對一個黨上來把另一個黨全部趕出去。
其次，民眾黨考慮將台灣新住民發展協會理事長徐春鶯列入不分區立委名單，但爆出中配徐春鶯曾是中國幹部，對此，民眾黨主席柯文哲也證實，徐春鶯確實有考慮列入民眾黨的不分區立委，原本黨內討論規劃2年1任，當時挑了1名東南亞的外配和1名中配，原本的想法是，台灣現在的小孩7%是外配所生，為何要把占很大的人口比例排除在外？台灣的中配至少38萬人，與中配有關的先先、小孩等超過100萬人，為什麼不應該列入？
柯文哲也說，黨內確實討論過，例如徐春鶯列不分區立委但不參加國防外交委員會，他覺得可做衛福或內政領域？有中華民國的身分證了，要說她不具備國民資格，做一個法治國家不應該如此，現階段就讓她自己出來辯護，如果辯護得過去就可以。
至於，外傳民眾黨的不分區名單第1位黃珊珊、第2位黃國昌，柯文哲否認，他說，黃珊珊不會排在第1位，會把她放在最後面。
對於民進黨高雄市立委趙天麟因婚外情而退出立委選舉時，柯文哲立即笑說「家教甚嚴」。柯文哲也指出，「棒打出頭鳥」趙天麟本來是下一屆高雄市長呼聲最高的人選，但固然有人要害你，也是自己有把柄在人家手中，自己要反省一下，至於資料到底是誰給的他也很疑惑，就他看，他覺得張女應是中國特務。
至於民進黨幾乎已確定提名市議員黃捷接棒趙天麟選第6選區立委，外傳「提名黃捷一人救全黨」，柯文哲則認為，「一人害全黨比較多，一人救全黨比較少」，說一定是派系在背後操作，要過一段時間才能看得懂。
而若當選如何平衡南北發展，柯文哲說，這幾年台中市的人口數、GDP平均收入已贏過高雄，對於國家資源的分配，要先了解高雄有哪些產業可以做，產業沒有做起來，年輕人不會回流。柯文哲也認為，如果是他，他會把高雄各產業的大老找來了解問題，幫忙解決問題。
至於，兩岸問題，柯文哲指出，兩岸不要陷入僵局，中國說民進黨不接受92共識就不與民進黨談，真相是中國知道民進黨一定不會接受92共識，本來就沒有想和民進黨談。
柯文哲也透露，美方一直問他對台海戰爭的看法，理論上，中美2個核武大國現階段應該沒有對打的決心，但是，歷史上很多戰爭都是意外，就像以色列和哈瑪斯的戰爭連美國都不曉得會打起來，美日都認為台灣是世界上戰爭最危險的地方，但台海都還沒打，其他地方已經打起來，他認為，打的機會不大，但不要認為不會打，還是要降低台灣戰爭的風險。