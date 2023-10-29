身障者創意市集結合萬聖星空音樂會 吸引民眾變裝同樂
高市府勞工局28日在高雄愛河之心舉辦今年度最後一場身心障礙創意市集，活動適逢萬聖節前夕，特別結合星空音樂會，與現場民眾變裝同樂。現場除了有36攤特色美食與文創攤位之外，更有萬聖節親子實境探險及故事姐姐講故事活動。夜晚更邀請市民朋友一起變裝同樂，共同欣賞星空音樂會。
記者陳美嘉／高雄報導
創意市集是許多身障朋友創業的起點，其中「皮的世界」攤主張簡橙希與方獻圓，這兩位身心障礙朋友，是今年博訓中心新開設iCAP皮件製作班的結訓學員。橙希在參加iCAP皮件製作班後，讓他習得一技之長並找到自己的工作價值，橙希的每件作品都有不同的故事，手作的成品，除了有著深厚的溫度外，更有著無以倫比的真誠。
夜間的星光音樂會，由身障者帶來非凡演出，受邀演奏的星空鋼琴手李尚軒是位過動型自閉症及中度智能障礙者，但他從小就展現音樂的天份，在國內外許多音樂大賽中獲獎無數，更獲得維也納第三屆國際身障者鋼琴大賽B組冠軍。現場還有伊甸輪椅的舞蹈藝術家、寶來國中原住民合唱團，以及高雄銅管五重奏等多位藝術工作者一起公益演出。
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高市府勞工局長周登春致詞時表示，為了讓身心障礙者或弱勢族群能有多元的就業管道，勞工局今年舉辦4場次「深愛築夢」創意市集，讓有意願從事微型創業的弱勢朋友藉由市集活動，能有一展長才的築夢舞台與展售機會。相關身障職訓訊息與最新活動資訊，請持續關注博愛職業技能訓練中心網站，或臉書小勞向前行粉絲專頁查看。