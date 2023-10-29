世界麵包大賽見我國旗！中國選手驚躲　矢板明夫：中國外交出問題

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許多網友看到這張照片紛紛表示，「中間是有台灣海峽嗎？」，臉書粉專「法國的十萬個為什麼Pourquoi la France」更指出「搞得台灣選手好像會吃人一樣，笑死。」而矢板明夫也在臉書上發文直言，從事國際報導多年，第一次看到「中華人民共和國」和「中華民國」的兩面國旗，出現同框的場景，「看到這張照片，也吃了一驚」。
矢板明夫在文中指出，有報導表示，主辦方原先要求台灣用別的旗幟參加，但台灣隊獲獎之後，觀眾席給選手們遞過來一面國旗，選手們就把國旗展開了。中方選手下了一跳、不知所措，只得躲得遠遠的，深怕被攝影機拍到自己和台灣的國旗同框。後來，中國媒體在報導這條新聞時，當然把台灣選手們的相關畫面都剪掉了。
矢板明夫指出，這種操作已經和過去完全不一樣。按照中國過去的作法，首先他們會找主辦方強烈抗議，如果主辦方不強迫台灣方面把國旗收起來的話，中國代表隊會退出大會的頒獎儀式。第二天，中國外交部還會向主辦方提出強烈抗議，甚至有可能今後拒絕參加「世界麵包大賽」，但中國這一次沒有這麼做。
矢板明夫認為，這並不是政策改變，而是中國外交部基層出了問題。「他們事先沒有對中國隊的選手們做出明確的指示，致使在現場的中國隊員們不知所措。這很可能和外交部長秦剛倒台、外交部上下一片混亂有關係。」
矢板明夫也指出，過去中國在國際舞台用各種辦法打壓台灣，「這種欺負人的行為，讓很多國際友人不以為然。近幾年，很多外國人都在有意無意地幫助台灣，在國際舞台上增加曝光的機會。
最後，矢板明夫提到，中華民國國旗本來是台灣的藍營圖騰，但這幾年來，蔡英文政權提出了「中華民國台灣」的概念，台灣的本土派對這面國旗的接受度越來越高了。「相反，有些藍營人士，為了『不刺激中國』，反而喜歡在國際舞台上舉起『奧運旗』、『梅花旗』、『中華台北旗』等一些自我矮化的旗幟。」矢板明夫表示，從外部觀察台灣，這種變化也是很有意思的。