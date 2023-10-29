日本知名拉麵店挨告！法院下令招牌巨龍「斷尾」　爬到隔壁惹不滿

世界麵包大賽見我國旗！中國選手驚躲　矢板明夫：中國外交出問題

▲▲「世界麵包大賽（Mondial du pain）」26日在南特落幕，台灣榮獲世界第3，中國獲得冠軍，在頒獎合照時，中國隊與台灣隊的國旗罕見出現在同個畫面，且中國選手站得離台灣對非常遠，引起網路上熱烈討論。（圖／取自臉書粉專Ambassadeurs Du Pain）
▲▲「世界麵包大賽（Mondial du pain）」26日在南特落幕，台灣榮獲世界第3，中國獲得冠軍，在頒獎合照時，中國隊與台灣隊的國旗罕見出現在同個畫面，且中國選手站得離台灣對非常遠，引起網路上熱烈討論。（圖／取自臉書粉專Ambassadeurs Du Pain）

國際中心徐筱晴／綜合報導

兩年一度的「世界麵包大賽」26日在法國南特圓滿落幕，而台灣在此次大賽中表現出色，成功奪得世界第三的佳績；而第一、第二名則為中國隊及地主法國隊。在頒獎典禮上，雖然中國隊摘得桂冠，同樣登上頒獎台，卻刻意保持與台灣國旗一段距離，這一場景引起熱議。對此，日本《產經新聞》台北支局局長矢板明夫表示，這顯示出中國外交部基層出了問題。

我是廣告 請繼續往下閱讀
近來「世界麵包大賽」在法國圓滿落幕，台灣今年在全球頂尖隊伍中再度脫穎而出，榮獲世界第三；而第一名是中國，第二名則是法國隊。不過主辦單位事後公布頒獎照片後，引起大眾注意。從照片可以看到各國選手拿著國旗登上頒獎台，但是中國的3位選手拚命往法國隊一邊靠攏，似乎是怕「被照到和中華民國國旗站太近」。

許多網友看到這張照片紛紛表示，「中間是有台灣海峽嗎？」，臉書粉專「法國的十萬個為什麼Pourquoi la France」更指出「搞得台灣選手好像會吃人一樣，笑死。」而矢板明夫也在臉書上發文直言，從事國際報導多年，第一次看到「中華人民共和國」和「中華民國」的兩面國旗，出現同框的場景，「看到這張照片，也吃了一驚」。

矢板明夫在文中指出，有報導表示，主辦方原先要求台灣用別的旗幟參加，但台灣隊獲獎之後，觀眾席給選手們遞過來一面國旗，選手們就把國旗展開了。中方選手下了一跳、不知所措，只得躲得遠遠的，深怕被攝影機拍到自己和台灣的國旗同框。後來，中國媒體在報導這條新聞時，當然把台灣選手們的相關畫面都剪掉了。

矢板明夫指出，這種操作已經和過去完全不一樣。按照中國過去的作法，首先他們會找主辦方強烈抗議，如果主辦方不強迫台灣方面把國旗收起來的話，中國代表隊會退出大會的頒獎儀式。第二天，中國外交部還會向主辦方提出強烈抗議，甚至有可能今後拒絕參加「世界麵包大賽」，但中國這一次沒有這麼做。

矢板明夫認為，這並不是政策改變，而是中國外交部基層出了問題。「他們事先沒有對中國隊的選手們做出明確的指示，致使在現場的中國隊員們不知所措。這很可能和外交部長秦剛倒台、外交部上下一片混亂有關係。」

矢板明夫也指出，過去中國在國際舞台用各種辦法打壓台灣，「這種欺負人的行為，讓很多國際友人不以為然。近幾年，很多外國人都在有意無意地幫助台灣，在國際舞台上增加曝光的機會。

最後，矢板明夫提到，中華民國國旗本來是台灣的藍營圖騰，但這幾年來，蔡英文政權提出了「中華民國台灣」的概念，台灣的本土派對這面國旗的接受度越來越高了。「相反，有些藍營人士，為了『不刺激中國』，反而喜歡在國際舞台上舉起『奧運旗』、『梅花旗』、『中華台北旗』等一些自我矮化的旗幟。」矢板明夫表示，從外部觀察台灣，這種變化也是很有意思的。


世界麵包大賽奪第3名！台灣隊高舉國旗　中國選手「嚇死閃超遠」

飄香的臺灣之光！王柏峰赴法參賽勇奪世界麵包季軍

日駐台代表擬由片山和之接任　矢板明夫：顯示日本政府重視台灣

總統選情變！趙天麟爆婚外情、郭董遭查稅　矢板明夫：對岸出手了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞