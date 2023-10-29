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「無卡分期貸款」詐騙大學生！檢調拘提2嫌到案　查扣300分契約書

▲「無卡分期貸款詐騙」流竄進中部校園，有多所大學、上百名學生因此受害，台中檢調介入偵辦，28日拘提「誠選良品優質3C店」負責人林柏均與其林姓員工到案。（圖／民眾提供）
▲「無卡分期貸款詐騙」流竄進中部校園，有多所大學、上百名學生因此受害，台中檢調介入偵辦，28日拘提「誠選良品優質3C店」負責人林柏均與其林姓員工到案。（圖／民眾提供）

記者林盈君／綜合報導

「無卡分期貸款詐騙」流竄進中部校園，有多所大學、上百名學生因此受害，台中檢調介入偵辦，28日拘提「誠選良品優質3C店」負責人林柏均與其林姓員工到案，現場並查扣約300份貸款契約書，林柏均雖矢口否認犯行，但林姓員工已坦承犯案，全案依詐欺罪嫌擴大偵辦中。

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據了解，林姓員工性警方坦承，受老闆林柏均指使，前往逢甲等大學搭訕學生，並以「上線拉下線、簽約立即拿5000元、不用付分期款」為誘餌，吸引被害人上當，誘騙假買賣蘋果手機等高價電子商品，但學生實際上並無拿到產品，卻簽下「無卡分期貸款書」，而林姓員工起初宣稱會幫繳貸款，但實際則只繳2、3期，等到受害者陸續接獲貸款融資公司的催繳通知，才驚覺受騙上當。

據警方調查，目前獲報受害學生有68人，但實際數字應該超過百人，而學生簽下的契約貸款，多數介於5萬至10萬元之間，因屬消費小額信用貸款，年利率近20％，有受害學生指證，當初就是被該店林姓員工直接帶到店內簽下契約。

台中檢警介入偵辦後，28日拘提負責人林柏均與其林姓員工，查扣手機22支、電腦3部、現金58萬餘元、存摺18本，更有多達300份的貸款契約書，檢調將持續清查，確認是否屬假交易的契約書，並向上溯源擴大偵辦。

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