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貴的「嚇人」！萬聖節糖果價格漲　美國人花1160億買糖

▲今年受到氣候影響，導致糖和可可大幅減產，進而使得美國進口食品水漲船高，更推高了萬聖節糖果開銷。示意圖。（圖／取自Pixabay)
▲今年受到氣候影響，導致糖和可可大幅減產，進而使得美國進口食品水漲船高，更推高了萬聖節糖果開銷。示意圖。（圖／取自Pixabay)

國際中心徐筱晴／綜合報導

一年一度的萬聖節即將在下週二（31日）到來，不過各地相關活動已經於本週末搶先開跑，其中穿半「搞鬼」裝扮討要糖果也是不可或缺的活動之一。但今年受到氣候影響，導致糖和可可大幅減產，進而使得美國進口食品水漲船高，更推高了萬聖節糖果開銷，預計今年美國人花在萬聖節糖果的開銷高達36億美元（約台幣1166億元），較去年增加16%。

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根據《華爾街日報》報導，據美國勞工統計局數據，9月糖果和口香糖的價格與去年同月相比上漲了7.5%。據全美零售聯合會預計，今年萬聖節美國人將在糖果、服裝和其他開支上花費122億美元，創下過去紀錄，其中光是在糖果上就會花上36億美元，比2022年增加16%。

金融服務公司荷蘭國際集團（ING）表示，持續性的降雨推遲了迦納和喀麥隆等主要生產國的可可收穫期，衝擊供應。巧克力的主要成份可可的價格處下數十年來的新高，今年上漲了61%。

另外，據《紐約時報》指出，墨西哥、印度等國今年降雨量低於往常，也導致糖和可可大幅減產，而美國糖進口主要仰賴墨西哥，也因此推高了糖果價格。

標準普爾全球市場情報公司（S&P Global Market Intelligence）供應鏈研究主管羅傑斯表示，全球可可價格上漲，已經傳遞到美國進口食品當中。彩虹糖和M&M等糖果製造商瑪氏發言人稱，「就像許多行業一樣，我們持續面臨高通膨和材料成本飆升，我們已經努力盡可能吸收這些額外成本。」

由於糖果成本不斷上漲，加州一名民眾阿爾瓦雷斯（Gretchen Alvarez）表示，她沒有購買一袋24美元的防過敏有機糖果，而是買了幾袋便宜糖果，更限制每個人只能拿一顆糖果，但在去年，他讓大家「想拿多少就拿多少」。

另外一名德州民眾詹森（Johnson）也坦言，看到一袋155顆迷你巧克力的售價為21.97美元後，實在太過驚訝，因為去年售價僅約16美元，因此他也正準備減少今年糖果的數量， 原先要買5袋，最後只買了2袋。他表示今年房租上漲，在超市購買雞肉、碎牛肉和培根的費用也增加，「我們只能減少萬聖節糖果之類的開支。」

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