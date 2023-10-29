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郭台銘桃園連署站涉不法！2人坦承偽造連署書、1男行賄遭收押

▲無黨籍擬總統參選人郭台銘的桃園地區連署站又涉及不法事件。桃園地方法院28日裁定2人涉嫌偽造連署書、1人涉嫌對連署人賄選，共3人收押、禁見。（示意圖／NOWnews資料照）
▲無黨籍擬總統參選人郭台銘的桃園地區連署站又涉及不法事件。桃園地方法院28日裁定2人涉嫌偽造連署書、1人涉嫌對連署人賄選，共3人收押、禁見。（示意圖／NOWnews資料照）

中央社

（中央社記者葉臻桃園28日電）無黨籍擬總統參選人郭台銘的桃園地區連署站又涉及不法事件。桃園地方法院28日裁定2人涉嫌偽造連署書、1人涉嫌對連署人賄選，共3人收押、禁見。

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郭台銘力拚連署，桃園地區連署站卻有人涉嫌花錢買個資，桃園地方法院日前收押涉案的前議員助理、某寺廟江姓董事長及2名女樁腳。桃園地檢署27日分案追查偽造連署書、對連署人賄選案，28日再向桃園地方法院聲請羈押3人。

桃園地方法院表示，李姓、黃姓被告對於涉嫌偽造連署書坦承犯行，並有共犯、遭冒用身分的證人等陳述，以及手機內容照片、監視器截圖、身分證件、連署書等可查，足認2人涉犯偽造文書及違反個人資料保護法等罪嫌的犯罪嫌疑重大。

桃園地院指出，由於2人對於受到何人指示、如何索取證件加以影印、如何填寫連署書等情節說詞不同，且與其他共犯陳述也有不同，加上本案尚有共犯未到案，考量2人在本案犯行是基於主導地位，且一度有逃亡行為，因此均裁定羈押並禁止接見、通信。

桃園地院也說，1名趙姓男子則涉嫌妨害選舉，趙男經訊問後，坦承收受現金新台幣5萬元及連署書，以每人200元的方式進行連署，且坦承有交付現金及空白連署書給他人等，並委託他人尋找連署人。

桃園地院指出，趙男犯行明確，且有扣案行事曆、通信軟體LINE對話紀錄等為證，並有多名證人證述只要1人連署即可獲得200元等，足認趙男涉犯違反總統副總統選舉罷免法之行求、期約、交付賄賂，而使人為特定被連署人連署犯行的犯罪嫌疑重大。

桃園地院表示，本件尚有其他共犯及相關證人未到案，到案證人對連署可否獲得金錢對價？獲得多少對價？等重要事項，與趙男供詞有不相符合之處，可認定趙男有勾串共犯及證人之虞。

桃園地院也說，趙男在住處被搜索時，有撕毀丟棄行事曆（其內載有連署人姓名、數量及金額）的情形，因此認定有湮滅證據行為，為確保偵查程序順利進行，認定有羈押必要性，因此裁定羈押，並禁止接見、通信。（編輯：林恕暉）

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