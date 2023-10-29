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GD染毒案大反轉！警方承認尚未立案　他看新聞才知被調查氣炸

▲BIGBANG隊長GD涉嫌吸毒事件大反轉，警方尚未立案調查，他本人看到新聞報導才知道成嫌疑犯。（圖／翻攝自G-Dragon臉書）
▲BIGBANG隊長GD涉嫌吸毒事件大反轉，警方尚未立案調查，他本人看到新聞報導才知道成嫌疑犯。（圖／翻攝自G-Dragon臉書）

記者江芷稜／綜合報導

韓國藝人染毒風暴蔓延，傳聞鬧得人心惶惶，首先被爆出吸毒的李善均昨（28）日出面接受警方審訊，對外界公開道歉，願意誠實接受調查，並未否認吸毒一事；而喊冤沒碰毒品的BIGBANG隊長G-Dragon（權志龍，GD），劇情意外大反轉，警方坦承尚未將GD立案調查，是否傳喚都要等調查後才會行動，與先前傳言落差頗大，據悉，他本人也是看新聞報導才知被牽扯吸毒風波，對此相當不滿。

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▲李善均（中）把手機交給警察，願意乖乖配合調查。（圖／연합뉴스TV YouTUbe）
▲李善均（中）接受警方偵訊，把手機交給警察，願意乖乖配合調查。（圖／연합뉴스TV YouTUbe）
GD曾經誤食大麻，2011年因犯行較輕獲判緩起訴，事後在綜藝節目上表明「絕對不能去檢察院第二次」，決心與毒品切割，沒想到時隔12年後，再度捲入染毒疑雲，目前未與YG娛樂續約的他，以個人身分委由律師發聲明，澄清自己並未吸毒，韓媒卻報導警方掌握確實犯罪證據、宣布限制出境，重創他的形象，GD代言的BMW品牌也火速切割。

▲GD傳出吸食毒品，爆料者為李善均疑似包養的酒店女。（圖／翻攝自G-Dragon臉書）
▲GD傳出吸食毒品，爆料者為李善均疑似包養的酒店女，但警方仍在調查中。（圖／翻攝自G-Dragon臉書）
沒想到，李善均昨接受調查後，韓媒卻驚爆GD染毒一事只在初步調查階段，根本沒有立案，連是否傳喚都尚未決定，跟先前報導落差極大，種種未審先判的行為，讓此事鬧出大烏龍，一位娛樂記者出身轉型的YouTuber透露，初次聯繫GD詢問關於此事時，GD表示從未接到警方聯繫，從新聞報導才第一次聽說被視為吸毒嫌疑犯，對此非常生氣。

▲GD涉嫌違反毒品管理法，警方正式立案調查。（圖／翻攝自G-Dragon臉書）
▲GD被爆涉嫌違反毒品管理法，足球明星、BMW都火速與他切割。（圖／翻攝自G-Dragon臉書）
仁川警察局表示，目前因毒品嫌疑被列入調查的對象，包含李善均、GD共10人，等到調查有初步結果後才會決定傳喚與否，尚未有被立案的人。事情發展至今，形同鬧了一個大烏龍，調查消息提前外洩，造成娛樂圈草木皆兵，GD形象重創，受到嚴重影響，粉絲心疼他的遭遇，打抱不平地猜測「是不是沒續約，有人想要搞他」、「權志龍的命也是命」、「天天說人家吸毒，GD也太慘了吧！」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

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