GD染毒案大反轉！警方承認尚未立案 他看新聞才知被調查氣炸
韓國藝人染毒風暴蔓延，傳聞鬧得人心惶惶，首先被爆出吸毒的李善均昨（28）日出面接受警方審訊，對外界公開道歉，願意誠實接受調查，並未否認吸毒一事；而喊冤沒碰毒品的BIGBANG隊長G-Dragon（權志龍，GD），劇情意外大反轉，警方坦承尚未將GD立案調查，是否傳喚都要等調查後才會行動，與先前傳言落差頗大，據悉，他本人也是看新聞報導才知被牽扯吸毒風波，對此相當不滿。
記者江芷稜／綜合報導
GD曾經誤食大麻，2011年因犯行較輕獲判緩起訴，事後在綜藝節目上表明「絕對不能去檢察院第二次」，決心與毒品切割，沒想到時隔12年後，再度捲入染毒疑雲，目前未與YG娛樂續約的他，以個人身分委由律師發聲明，澄清自己並未吸毒，韓媒卻報導警方掌握確實犯罪證據、宣布限制出境，重創他的形象，GD代言的BMW品牌也火速切割。
沒想到，李善均昨接受調查後，韓媒卻驚爆GD染毒一事只在初步調查階段，根本沒有立案，連是否傳喚都尚未決定，跟先前報導落差極大，種種未審先判的行為，讓此事鬧出大烏龍，一位娛樂記者出身轉型的YouTuber透露，初次聯繫GD詢問關於此事時，GD表示從未接到警方聯繫，從新聞報導才第一次聽說被視為吸毒嫌疑犯，對此非常生氣。
仁川警察局表示，目前因毒品嫌疑被列入調查的對象，包含李善均、GD共10人，等到調查有初步結果後才會決定傳喚與否，尚未有被立案的人。事情發展至今，形同鬧了一個大烏龍，調查消息提前外洩，造成娛樂圈草木皆兵，GD形象重創，受到嚴重影響，粉絲心疼他的遭遇，打抱不平地猜測「是不是沒續約，有人想要搞他」、「權志龍的命也是命」、「天天說人家吸毒，GD也太慘了吧！」
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