被勸違停不爽！BMW男囂張怒嗆管太多 竟持「甩棍」攻擊重機騎士
本月28日，雲林縣口湖休息站發生一起糾紛，一名27歲的陳姓重機騎士，見到一台賓士轎車違停，因此好意上前勸導，未料此舉卻惹怒賓士林姓車主的張姓友人，張男隨即從另一台白色BMW下車，大聲嗆陳姓重機騎士，還持甩棍毆打陳男，造成其手部紅腫受傷。張男打人後與林男離去，警方獲報後以車追人，將50歲的張男、35歲的林男帶回調查，訊後依傷害罪、違反社會秩序維護法送辦。
記者林盈君／綜合報導
據了解，28日下午，陳姓重機騎士於口湖休息站，見到林男駕駛的賓士車違停，因此上前勸導，但此舉卻惹毛林男的友人張男，張男從白色BMW下車，怒嗆陳男管太多，雙方爆發口角衝突，張男竟持甩棍攻擊陳男，陳男手部受傷紅腫，林男與張男隨即離開現場。
陳男隨後報警處理，警方調閱監視器以車追人，於案發後4小時帶回林男跟張男到案說明，並查扣作案用甩棍1支，全案將依刑法傷害罪嫌，移送雲林地檢署偵辦；非法攜帶甩棍部分，另依違反社會秩序維護法移請雲林地方法院北港簡易庭裁處。
※【NOWnews 今日新聞
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