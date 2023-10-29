馬修派瑞靠《六人行》相戀茱莉亞羅勃茲 不滿「死侍」原因曝光
美國演員馬修派瑞（Matthew Perry）今（29）日被發現在自家浴缸溺斃身亡，享年54歲。馬修派瑞因演出喜劇《六人行》中錢德一角而聞名，也是因此劇牽起和茱莉亞羅勃茲的感情線；此外，7月他被爆出討厭主演《死侍》的萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds），原因曝光。
記者薛羽彤／綜合報導
馬修派瑞先前透露，他認為在影集「Two Guys, a Girl and a Pizza Place」中，萊恩雷諾斯的角色演出模式，完全是在模仿他在「六人行」中的角色錢德。有消息人士透露，萊恩雷諾斯從來沒說靈感來自於馬修派瑞，讓馬修派瑞感到很不滿，雖然這部影集不像《六人行》一樣知名，卻也讓萊恩雷諾斯成功跨足大銀幕，進軍好萊塢。
此外，馬修派瑞靠著《六人行》走紅，該劇也是他和《麻雀變鳳凰》的茱莉亞羅勃茲相戀契機，當時茱莉亞羅勃茲收到《六人行》客串邀約，她表明戲分要和馬修派瑞有關，劇組便出動馬修派瑞來說服她，兩人密切的聯繫日久生情，劇中同樣飾演一對歡喜冤家。
不過，當時馬修派瑞因藥癮、酒癮纏身而狀況不佳，加上茱莉亞羅勃茲比他更出名，他認為和茱莉亞羅勃茲交往自己遲早會被甩，自卑感湧上心頭，交往2個月後馬修派瑞主動提出分手，他說：「無法形容當時她臉上困惑的神情」。