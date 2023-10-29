MLB／Merrill Kelly7局飆9K 世界大賽G2響尾蛇9:1遊騎兵扳平戰局
MLB大聯盟世界大賽首戰德州遊騎兵搶下開門紅，今（29日）第2戰繼續在主場迎戰亞利桑納響尾蛇，響尾蛇先發Merrill Kelly繳出7局失1分好投，飆出9次三振寫季後賽生涯單場新高，加上自家打線火力相挺，全場掃出16支安打，終場響尾蛇以9:1擊敗遊騎兵，將系列賽扳成1勝1敗平手局面。
記者路皓惟/綜合報導
遊騎兵先發左投Jordan Montgomery在3局上首度面臨得點圈危機，但成功瓦解響尾蛇攻勢，留下二壘殘壘，4局上響尾蛇攻勢再起，Gabriel Moreno逮中偏高失投球，擊出陽春砲打破僵局，接著Lourdes Gurriel Jr.適時安打再下一城，響尾蛇取得2:0領先。
遊騎兵打線在4局遭響尾蛇Kelly封鎖，直到5局下終於有所突破，該局首名打者Mitch Garver鎖定低角度伸卡球，一棒扛出左外野大牆，這發陽春砲幫助遊騎兵破蛋，追到1分差距。
6局上響尾蛇再次攻佔得點圈，但Montgomery牽制二壘，抓到不及回壘的Tommy Pham化解失分危機。
7局上響尾蛇Alek Thomas敲出二壘安打，Evan Longoria掃出左半邊安打帶有1分打點，隨後Corbin Carroll繼續補刀，該局響尾蛇靠著3支安打攻下2分，擴大至4:1領先。
8局上遊騎兵面臨滿壘危機，Ketel Marte、Corbin Carroll接連安打，響尾蛇一口氣進帳3分，9局上響尾蛇追加2分奠定比賽勝基，最終就以8分之差擊敗遊騎兵，世界大賽雙方各取1勝戰局回到原點，世界大賽G3將回到亞利桑納進行。