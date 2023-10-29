NBA／LaVine狂砍51分！公牛在喬丹後首人 新賽季第一個單場50分
底特律活塞隊今（29）日以118:102擊敗芝加哥公牛隊，公牛球星Zach LaVine砍下新賽季新高的51分，但依舊沒辦法幫助球隊拿下勝利，活塞前鋒Jalen Duren拿下23分15籃板。
記者黃建霖/綜合報導
LaVine拿到2023-24賽季的第一場單場50分的賽事，這也使他成為自1996年美國時間11月6日喬丹（Michael Jordan）對陣邁阿密熱火隊以來，第一位砍下50分，但沒有助攻的公牛隊球員。
活塞狀元Cade Cunningham為球隊貢獻25分10助攻，而替補出場的後衛Alec Burks貢獻18分，新秀Ausar Thompson在主場開幕戰中得到9分12籃板5助攻。
全場32投19中的LaVine，在第三節單節轟下20分，但他沒有在進攻端得到足夠的幫助，公牛隊也無法組織好的防守，因此一直處於落後。比賽剩下2分30秒時，Cunningham兩罰全中，活塞隊將比分拉開倒109:97，鎖定勝局。
DeMar DeRozan為公牛隊另一位拿到超過20分的球員，中鋒Nikola Vucevic攻下12分。此役他們的團隊命中率僅有41.9%，而對手活塞則是飆破了5成。