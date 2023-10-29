「游泳死」可能性低？李克強猝逝　分析：中共黨內鬥爭成死亡誘因

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香港開放雜主編金鐘表示，李克強以前在台上是二號人物，但他一直被習近平壓著，從來沒有顯示過二號人物的力量與地位，而在胡錦濤被趕出會場的時候，已經說明團派已經完全被習近平扼殺。
中國民主黨全國聯合總部主席寧先華則指出，李克強之死涉及「黨內鬥爭」。他在兩屆十年任期當中一直被習近平採著，基本上失去了國務院總理的作用，後期在二十大的時期，「習下李上」，導致習對李極為不滿。
寧先華表示，「李克強已經隱忍了十年，他開會的時候滿頭大汗，直擦汗，是唯唯諾諾的那種狀態。如果領導要是對你沒笑容了，不用老大說什麼，下邊的人就把他給收拾了。」
中國問題專家橫河則分析，李克強出身團派，後來他當省委書記，又到了國務院，這套系統是聽他的。但他在國務院工作期間的這些勢力，不至於會去挑戰習近平。團派本身大部分是平民出身的，在政治上不對別人造成威脅。
橫河認為，並不是李克強對習近平造成了威脅，而是習近平會不會把李克強當成威脅。第一，習近平對於治理沒有方案，具體做事的人心裡不會服的。那習近平就會對他人忌憚，認為胡錦濤或是李克強這個系統在抵制他。
第二，有人要扶李克強作為一個對付習近平的旗幟，打出「習下李上」，對於習近平來說也是一個挑戰。儘管這個旗號是別人打的，這對李克強又是一個不利的因素。
第三，中國的政治有一個很重要的特點，反對派打出來的旗幟必須是現任的，或者是辭職不久的，就是他有號召力、影響力，在公共場合、媒體上經常出現的人，才會造成威脅。
美國普林斯頓中國學社執行主席、《縱覽中國》總編陳奎德也表示，李克強不是習近平的什麼現實威脅，不過因為中國的局面外交困難，非常複雜，「不是完全沒有可能性突然發生變動，使得習近平下台，一旦發生這種狀況，如果中共還在場全的話，那麼特方面政治力量推出來取代習近平的第一人選，恐怕就只有李克強。」
在李克強傳出死訊後，引發外界諸多猜疑。不少網友表示，李克強是「氣死的」，「活得憋屈，死得窩囊。」不過有消息指出，李克強前往上海消息，入住在上海浦東的東郊賓館，在游泳時突發心臟病，送上海中醫藥大學附屬曙光醫院搶救無效。
但具有醫學研究背景的橫河認為，李克強游泳死的可能性不大。因為心臟病一種是心跳驟停，還有一種就是大面積梗死。
橫河指出，如果是大面積梗死，他一定有非常嚴重的冠狀動脈硬化、供血不足，而這不是一天就會出現的，「到了政治局這一級，那是定期檢查的，不可能讓你出現冠狀動脈血管已經堵塞掉一半了，還讓你去游泳、進行激烈的活動。」
橫河表示，李克強身邊一直都要有醫療團隊在，且對他的身體狀況暸若指掌，備用藥物也都有，「對於國級的保健，嚴格的程度你是想像不到的，可以說是無微不至，而且不是一個保健醫生，他是一個團隊來服務的。副國級以上是終身待遇，除非有人把他的團隊撤掉了。」
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