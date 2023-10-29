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「游泳死」可能性低？李克強猝逝　分析：中共黨內鬥爭成死亡誘因

▲中國國務院前總理李克強27日傳出因心臟病突發逝世消息，引起國際討論。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國國務院前總理李克強27日傳出因心臟病突發逝世消息，引起國際討論。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

中國國務院前總理李克強27日傳出逝世消息，由於消息十分突然，也導致外界猜疑不斷。有分析指出，由於長期以來「習下李上」的說法不斷，對李克強造成不利因素，而在現代醫療條件下，「游泳死」可能性不大，認為中共黨內鬥爭是造成他死亡的誘因。

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根據《大紀元》報導，在今年中共二十大上，李克強、汪洋「退常」，胡春華出局，胡錦濤突然被架離會場，顯示出以中共第四代領導人胡錦濤為首的「團派」遭到「團滅」。而李克強在今年3月卸任國務院總理職務，過去他被認為是中國歷史上「最弱勢」的國務院總理，長期以來「習下李上」的說法不斷。

香港開放雜主編金鐘表示，李克強以前在台上是二號人物，但他一直被習近平壓著，從來沒有顯示過二號人物的力量與地位，而在胡錦濤被趕出會場的時候，已經說明團派已經完全被習近平扼殺。

中國民主黨全國聯合總部主席寧先華則指出，李克強之死涉及「黨內鬥爭」。他在兩屆十年任期當中一直被習近平採著，基本上失去了國務院總理的作用，後期在二十大的時期，「習下李上」，導致習對李極為不滿。

寧先華表示，「李克強已經隱忍了十年，他開會的時候滿頭大汗，直擦汗，是唯唯諾諾的那種狀態。如果領導要是對你沒笑容了，不用老大說什麼，下邊的人就把他給收拾了。」

中國問題專家橫河則分析，李克強出身團派，後來他當省委書記，又到了國務院，這套系統是聽他的。但他在國務院工作期間的這些勢力，不至於會去挑戰習近平。團派本身大部分是平民出身的，在政治上不對別人造成威脅。

橫河認為，並不是李克強對習近平造成了威脅，而是習近平會不會把李克強當成威脅。第一，習近平對於治理沒有方案，具體做事的人心裡不會服的。那習近平就會對他人忌憚，認為胡錦濤或是李克強這個系統在抵制他。

第二，有人要扶李克強作為一個對付習近平的旗幟，打出「習下李上」，對於習近平來說也是一個挑戰。儘管這個旗號是別人打的，這對李克強又是一個不利的因素。

第三，中國的政治有一個很重要的特點，反對派打出來的旗幟必須是現任的，或者是辭職不久的，就是他有號召力、影響力，在公共場合、媒體上經常出現的人，才會造成威脅。

美國普林斯頓中國學社執行主席、《縱覽中國》總編陳奎德也表示，李克強不是習近平的什麼現實威脅，不過因為中國的局面外交困難，非常複雜，「不是完全沒有可能性突然發生變動，使得習近平下台，一旦發生這種狀況，如果中共還在場全的話，那麼特方面政治力量推出來取代習近平的第一人選，恐怕就只有李克強。」

在李克強傳出死訊後，引發外界諸多猜疑。不少網友表示，李克強是「氣死的」，「活得憋屈，死得窩囊。」不過有消息指出，李克強前往上海消息，入住在上海浦東的東郊賓館，在游泳時突發心臟病，送上海中醫藥大學附屬曙光醫院搶救無效。

但具有醫學研究背景的橫河認為，李克強游泳死的可能性不大。因為心臟病一種是心跳驟停，還有一種就是大面積梗死。

橫河指出，如果是大面積梗死，他一定有非常嚴重的冠狀動脈硬化、供血不足，而這不是一天就會出現的，「到了政治局這一級，那是定期檢查的，不可能讓你出現冠狀動脈血管已經堵塞掉一半了，還讓你去游泳、進行激烈的活動。」

橫河表示，李克強身邊一直都要有醫療團隊在，且對他的身體狀況暸若指掌，備用藥物也都有，「對於國級的保健，嚴格的程度你是想像不到的，可以說是無微不至，而且不是一個保健醫生，他是一個團隊來服務的。副國級以上是終身待遇，除非有人把他的團隊撤掉了。」


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