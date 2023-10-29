金鐘視帝屈中恆出國玩2惡習「肛門腫成高爾夫球」！回台緊急開刀
56歲「金鐘視帝」屈中恆，日前登上節目《聚焦2.0》分享，有次過年帶全家人去澳門玩，結果卻意外罹患肛門瘻管、如坐針氈。屈中恆回憶，當時以為是痔瘡，決定回到台灣後再就醫，沒想到肛門不僅化膿，還腫脹如高爾夫球般大顆，把他嚇得趕緊向李佩甄的丈夫王祚軒醫師求救，緊急安排手術後化解危機，透過這次的經驗，也讓屈中恆飽受驚嚇，「以為自己得了不治之症！」
記者詹鎰睿／綜合報導
屈中恆深耕演藝圈近40年，時常跟隨舞台劇至國外演出，身體依然保養得宜，唯獨有次過年前帶著全家人去澳門旅遊，由於每天沉迷賭場玩通宵，再加上啤酒暢飲不忌口，大大加速了身體惡化，初期以為是單純久坐導致痔瘡找上門，沒想到強忍疼痛回國後，肛門竟開始腫脹、流膿。
屈中恆情急之下找了王祚軒醫師求救，結果醫師一看便判斷這是「肛門瘻管」，立刻安排手術才讓屈中恆即時得到救治。聽完故事後，主持人高文音為了幫助屈中恆遠離久坐，特別安排健身教練到場教學，親自帶領屈中恆「跳跳床」，短短2分鐘就讓屈中恆上氣不接下氣，腿軟扶牆休息，畫面相當逗趣。
肝膽腸胃科陳炳諴醫師提醒，飲食偏好油炸、熬夜作息不正常的民眾，要當心肛門口容易細菌感染導致肛門膿瘍，若罹患「肛門瘻管」應盡快就醫，避免惡化引發敗血症，平時也可透過糞便顏色分辨腸道警訊，鮮紅色血便可判斷是肛門出血，黑色血便可判斷是上消化道出血，透過血便顏色判斷身體變化。